Успешный дебют. Ханси Флик взял третий трофей в первом сезоне с Барселоной

Немецкий специалист Ханси Флик завершает свой дебютный сезон во главе «Барселоны» триумфально – каталонская команда завоевала три трофея за один сезон: Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании.

Это сделало Флика всего лишь вторым немецким тренером в истории, которому удалось выиграть чемпионат Испании – после Бернда Шустера, который триумфировал с «Реалом» в 2008 году.

Для Флика это далеко не первые титулы в карьере. До прихода в «Барселону» он завоевывал многочисленные трофеи с мюнхенской «Баварией» и национальной сборной Германии (в роли ассистента).

В общей сложности, в роли главного тренера Флик имеет уже 10 трофеев, не считая победы на ЧМ-2014 со сборной Германии в статусе ассистента. Отличный дебют в Испании принес ему три титула за сезон.

Достижения Ханси Флика как тренера

Сборная Германии (ассистент):

Чемпионат мира: золото 2014, бронза 2010

Чемпионат Европы: серебро 2008, бронза 2012

Бавария Мюнхен:

Бундеслига: 2019/20, 2020/21

Кубок Германии: 2019/20

Суперкубок Германии: 2020

Лига чемпионов: 2019/20

Суперкубок УЕФА: 2020

Клубный чемпионат мира: 2020

Барселона:

Ла Лига: 2024/25

Кубок Испании: 2024/25

Суперкубок Испании: 2025

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