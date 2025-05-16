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Испания
16 мая 2025, 01:58 | Обновлено 16 мая 2025, 02:04
58
0

Успешный дебют. Ханси Флик взял третий трофей в первом сезоне с Барселоной

Второй немецкий коуч, выигравший Ла Лигу, после Бернда Шустера в 2008 году

16 мая 2025, 01:58 | Обновлено 16 мая 2025, 02:04
58
0
Успешный дебют. Ханси Флик взял третий трофей в первом сезоне с Барселоной
ФК Барселона. Ханси Флик

Немецкий специалист Ханси Флик завершает свой дебютный сезон во главе «Барселоны» триумфально – каталонская команда завоевала три трофея за один сезон: Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании.

Это сделало Флика всего лишь вторым немецким тренером в истории, которому удалось выиграть чемпионат Испании – после Бернда Шустера, который триумфировал с «Реалом» в 2008 году.

Для Флика это далеко не первые титулы в карьере. До прихода в «Барселону» он завоевывал многочисленные трофеи с мюнхенской «Баварией» и национальной сборной Германии (в роли ассистента).

В общей сложности, в роли главного тренера Флик имеет уже 10 трофеев, не считая победы на ЧМ-2014 со сборной Германии в статусе ассистента. Отличный дебют в Испании принес ему три титула за сезон.

Достижения Ханси Флика как тренера

Сборная Германии (ассистент):

  • Чемпионат мира: золото 2014, бронза 2010
  • Чемпионат Европы: серебро 2008, бронза 2012

Бавария Мюнхен:

  • Бундеслига: 2019/20, 2020/21
  • Кубок Германии: 2019/20
  • Суперкубок Германии: 2020
  • Лига чемпионов: 2019/20
  • Суперкубок УЕФА: 2020
  • Клубный чемпионат мира: 2020

Барселона:

  • Ла Лига: 2024/25
  • Кубок Испании: 2024/25
  • Суперкубок Испании: 2025

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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