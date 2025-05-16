Успешный дебют. Ханси Флик взял третий трофей в первом сезоне с Барселоной
Второй немецкий коуч, выигравший Ла Лигу, после Бернда Шустера в 2008 году
Немецкий специалист Ханси Флик завершает свой дебютный сезон во главе «Барселоны» триумфально – каталонская команда завоевала три трофея за один сезон: Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании.
Это сделало Флика всего лишь вторым немецким тренером в истории, которому удалось выиграть чемпионат Испании – после Бернда Шустера, который триумфировал с «Реалом» в 2008 году.
Для Флика это далеко не первые титулы в карьере. До прихода в «Барселону» он завоевывал многочисленные трофеи с мюнхенской «Баварией» и национальной сборной Германии (в роли ассистента).
В общей сложности, в роли главного тренера Флик имеет уже 10 трофеев, не считая победы на ЧМ-2014 со сборной Германии в статусе ассистента. Отличный дебют в Испании принес ему три титула за сезон.
Достижения Ханси Флика как тренера
Сборная Германии (ассистент):
- Чемпионат мира: золото 2014, бронза 2010
- Чемпионат Европы: серебро 2008, бронза 2012
Бавария Мюнхен:
- Бундеслига: 2019/20, 2020/21
- Кубок Германии: 2019/20
- Суперкубок Германии: 2020
- Лига чемпионов: 2019/20
- Суперкубок УЕФА: 2020
- Клубный чемпионат мира: 2020
Барселона:
- Ла Лига: 2024/25
- Кубок Испании: 2024/25
- Суперкубок Испании: 2025
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