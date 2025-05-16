Барселона завоевала 28-й трофей в Ла Лиге. Сколько у Реала?
Каталонская команда досрочно стала чемпионом Испании 2024/25,
Каталонская Барселона досрочно стала чемпионом Испании 2024/25, завоевав главный трофей Ла Лиги в 28-й раз.
Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались Эспаньол и Барселона на стадионе Корнелья-Эль-Прат.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).
Барселона увеличила отрыв от Реала до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз). Реал имеет рекордное количество побед в чемпионатах Испании (36).
Количество титулов в Ла Лиге: Реал (36), Барселона (28), Атлетико Мадрид (11), Атлетик Бильбао (8), Валенсия (6), Реал Сосьедад (2), Депортиво, Севилья, Бетис (по 1).
Победители и призеры Ла Лиги в XXI веке
Количество трофеев Ла Лиги
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проиграли «Шахтеру» в финале Кубка Украины
Поединок состоится 16 мая в 22:15 по Киеву