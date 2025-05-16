Барселона завоевала 28-й трофей в Ла Лиге. Сколько у Реала?

Каталонская Барселона досрочно стала чемпионом Испании 2024/25, завоевав главный трофей Ла Лиги в 28-й раз.

Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались Эспаньол и Барселона на стадионе Корнелья-Эль-Прат.

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На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).

Барселона увеличила отрыв от Реала до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз). Реал имеет рекордное количество побед в чемпионатах Испании (36).

Количество титулов в Ла Лиге: Реал (36), Барселона (28), Атлетико Мадрид (11), Атлетик Бильбао (8), Валенсия (6), Реал Сосьедад (2), Депортиво, Севилья, Бетис (по 1).

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