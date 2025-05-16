Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона завоевала 28-й трофей в Ла Лиге. Сколько у Реала?
Испания
16 мая 2025, 01:45 | Обновлено 16 мая 2025, 01:48
241
0

Барселона завоевала 28-й трофей в Ла Лиге. Сколько у Реала?

Каталонская команда досрочно стала чемпионом Испании 2024/25,

16 мая 2025, 01:45 | Обновлено 16 мая 2025, 01:48
241
0
Барселона завоевала 28-й трофей в Ла Лиге. Сколько у Реала?
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона досрочно стала чемпионом Испании 2024/25, завоевав главный трофей Ла Лиги в 28-й раз.

Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались Эспаньол и Барселона на стадионе Корнелья-Эль-Прат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).

Барселона увеличила отрыв от Реала до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз). Реал имеет рекордное количество побед в чемпионатах Испании (36).

Количество титулов в Ла Лиге: Реал (36), Барселона (28), Атлетико Мадрид (11), Атлетик Бильбао (8), Валенсия (6), Реал Сосьедад (2), Депортиво, Севилья, Бетис (по 1).

Победители и призеры Ла Лиги в XXI веке

Количество трофеев Ла Лиги

По теме:
Недружественный сосед. Игрокам Барселоны не дали отпраздновать чемпионство
ФОТО. Звезда Барселоны во второй раз станет отцом
Успешный дебют. Ханси Флик взял третий трофей в первом сезоне с Барселоной
Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Футбол | 15 мая 2025, 07:43 14
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале

Киевляне проиграли «Шахтеру» в финале Кубка Украины

Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 16 мая 2025, 01:03 0
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 мая в 22:15 по Киеву

День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Другие виды | 15.05.2025, 16:55
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Футбол | 15.05.2025, 12:53
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
Теннис | 15.05.2025, 23:50
ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 55
Теннис
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
14.05.2025, 08:04
Бокс
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
14.05.2025, 20:58
Хоккей
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 5
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем