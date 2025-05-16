Хетафе – Атлетик – 0:2. Бильбао в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Гости дожали соперника лишь в конце второго тайма
15 мая в матче 36-го тура Ла Лиги встретились «Хетафе» и «Атлетик» из Бильбао.
Хозяева поля в первом тайме играли на равных с гостями.
Во втором тайме игроки из «Атлетика» смогли открыть счет только на 76-й минуте. Забил Горка Гурусета.
Удвоил преимущество Дани Вивиан, который сделал это на 89-й.
В итоге победа для «Атлетика» из Бильбао, который теоретически может побороться за третью строчку, но и четвертая строчка в Испании дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Хетафе» находится на 15-й позиции с 39 баллами.
Ла Лига. 36-й тур
Хетафе – Атлетик Бильбао – 0:2
Голы: Гурусета, 76, Вивиан, 89
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|97 - 36
|85
|2
|Реал Мадрид
|36
|24
|6
|6
|74 - 38
|78
|3
|Атлетико Мадрид
|36
|20
|10
|6
|60 - 29
|70
|4
|Атлетик Бильбао
|36
|18
|13
|5
|53 - 26
|67
|5
|Вильярреал
|36
|18
|10
|8
|64 - 47
|64
|6
|Бетис
|36
|16
|11
|9
|55 - 45
|59
|7
|Сельта
|36
|15
|7
|14
|56 - 54
|52
|8
|Райо Вальекано
|36
|12
|12
|12
|39 - 44
|48
|9
|Осасуна
|36
|11
|15
|10
|45 - 51
|48
|10
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34 - 42
|47
|11
|Валенсия
|36
|11
|12
|13
|43 - 52
|45
|12
|Реал Сосьедад
|36
|12
|7
|17
|32 - 42
|43
|13
|Жирона
|36
|11
|8
|17
|42 - 53
|41
|14
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|40 - 49
|41
|15
|Хетафе
|36
|10
|9
|17
|31 - 36
|39
|16
|Эспаньол
|36
|10
|9
|17
|38 - 49
|39
|17
|Алавес
|36
|9
|11
|16
|36 - 47
|38
|18
|Леганес
|36
|7
|13
|16
|35 - 56
|34
|19
|Лас Пальмас
|36
|8
|8
|20
|40 - 58
|32
|20
|Вальядолид
|36
|4
|4
|28
|26 - 86
|16
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