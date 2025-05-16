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Чемпионат Испании
Хетафе
15.05.2025 22:30 – FT 0 : 2
Атлетик Бильбао
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Испания
16 мая 2025, 01:40 | Обновлено 16 мая 2025, 01:49
13
0

Хетафе – Атлетик – 0:2. Бильбао в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Гости дожали соперника лишь в конце второго тайма

16 мая 2025, 01:40 | Обновлено 16 мая 2025, 01:49
13
0
Хетафе – Атлетик – 0:2. Бильбао в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая в матче 36-го тура Ла Лиги встретились «Хетафе» и «Атлетик» из Бильбао.

Хозяева поля в первом тайме играли на равных с гостями.

Во втором тайме игроки из «Атлетика» смогли открыть счет только на 76-й минуте. Забил Горка Гурусета.

Удвоил преимущество Дани Вивиан, который сделал это на 89-й.

В итоге победа для «Атлетика» из Бильбао, который теоретически может побороться за третью строчку, но и четвертая строчка в Испании дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Хетафе» находится на 15-й позиции с 39 баллами.

Ла Лига. 36-й тур

Хетафе – Атлетик Бильбао – 0:2

Голы: Гурусета, 76, Вивиан, 89

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 36 27 4 5 97 - 36 85
2 Реал Мадрид 36 24 6 6 74 - 38 78
3 Атлетико Мадрид 36 20 10 6 60 - 29 70
4 Атлетик Бильбао 36 18 13 5 53 - 26 67
5 Вильярреал 36 18 10 8 64 - 47 64
6 Бетис 36 16 11 9 55 - 45 59
7 Сельта 36 15 7 14 56 - 54 52
8 Райо Вальекано 36 12 12 12 39 - 44 48
9 Осасуна 36 11 15 10 45 - 51 48
10 Мальорка 36 13 8 15 34 - 42 47
11 Валенсия 36 11 12 13 43 - 52 45
12 Реал Сосьедад 36 12 7 17 32 - 42 43
13 Жирона 36 11 8 17 42 - 53 41
14 Севилья 36 10 11 15 40 - 49 41
15 Хетафе 36 10 9 17 31 - 36 39
16 Эспаньол 36 10 9 17 38 - 49 39
17 Алавес 36 9 11 16 36 - 47 38
18 Леганес 36 7 13 16 35 - 56 34
19 Лас Пальмас 36 8 8 20 40 - 58 32
20 Вальядолид 36 4 4 28 26 - 86 16
Полная таблица

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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