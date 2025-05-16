Хетафе – Атлетик – 0:2. Бильбао в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

15 мая в матче 36-го тура Ла Лиги встретились «Хетафе» и «Атлетик» из Бильбао.

Хозяева поля в первом тайме играли на равных с гостями.

Во втором тайме игроки из «Атлетика» смогли открыть счет только на 76-й минуте. Забил Горка Гурусета.

Удвоил преимущество Дани Вивиан, который сделал это на 89-й.

В итоге победа для «Атлетика» из Бильбао, который теоретически может побороться за третью строчку, но и четвертая строчка в Испании дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Хетафе» находится на 15-й позиции с 39 баллами.

Ла Лига. 36-й тур

Хетафе – Атлетик Бильбао – 0:2

Голы: Гурусета, 76, Вивиан, 89

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