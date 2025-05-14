В четверг, 15 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Атлетиком Бильбао». Матч начнется в 22.30 по Киеву.

Хетафе

На данный момент коллектив занимает 15 место в чемпионате и имеет на счету 39 очков. Пока клуб еще не обеспечил себе математическое сохранение прописки в лиге, но расстояние до зоны вылета составляет 5 зачетных пунктов за 3 матча до завершения сезона. В Кубке Испании коллектив потерпел поражение на стадии четвертьфинала от мадридского «Атлетико».

Атлетик Бильбао

Баски в этом сезоне ведут активную борьбу за попадание в Лигу чемпионов, на данный момент команда идет на 4-й строчке чемпионата и имеет в активе 64 балла. Отрыв от зоны Лиги Европы составляет 6 баллов, поэтому формально клубу нужно победить в 1 из 3 следующих игр, чтобы квалифицироваться к самому престижному евротурниру. Из кубка страны «львы» вылетели в 1/8 от «Осасуны», а в полуфинале ЛЕ уступили «МЮ» с общим счетом 7:1.

Личные встречи

В последних 5 играх между коллективами 4 матча завершились вничью. Единственную победу за это время одержал «Атлетик» в мае 2024 года. Поединок 1-го круга Ла Лиги в этом сезоне завершился со счётом 1:1.

Интересные факты

«Хетафе» проиграл 5 из 5 последних матчей в чемпионате с общим счетом 9:1. Последнюю победу клуб одержал еще в начале апреля в игре против Вальядолида.

У «Атлетика» лучшая оборона в Ла Лиге в этом сезоне – 26 пропущенных мячей в 35 матчах.

Лишь 20-й «Вальядолид» забил меньше голов в лиге в этом сезоне (26), чем «Хетафе» – 31. Тем не менее, «темно-синие» пропустили всего 34 мяча – 3-й лучший показатель среди команд чемпионата.

Возможные стартовые составы

Хетафе: Сория – Рико, Альдерете, Дуарте, Санчес – Бернат, Милья, Терратс, Федерико – Майораль, Родригес

Атлетик Бильбао: Симон – Берчиче, Альварес, Вивиан, где Маркос – Хаурегисар, где Галаррета – Беренгер, Гомес, Джало – Саннади

Прогноз

Обе команды не отличаются результативностью в этом сезоне, поэтому я поставлю на тотал меньше 2 с коэффициентом 1.70.

Прогноз Sport.ua Хетафе Атлетик Бильбао Тотал меньше 2 1.70 Сделать ставку

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