ЛЕОНЕНКО: «Сабо лучше не говорить такое, чтобы в кусты не прятаться»

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Поединок прокомментировал экс-нападающий «Динамо» Виктор Леоненко, который припомнил экс-тренеру киевлян Йожефу Сабо его слова о том, что в матче «будет бойня».

«Полтора момента за 120 минут! Мне снова жаль наших болельщиков. Вот поэтому я и не смотрю чемпионат Украины. Сразу хочу задать вопрос Йожефу Сабо. Ну и где здесь бойня?! Что-то в этом матче я ее не увидел. Лучше в таком случае не комментировать, чтобы потом в кусты не прятаться.

Также в этом матче было много глупых, бессмысленных и необязательных фолов со стороны обеих команд. Смотришь и думаешь: там что, пятиклассники играют? Вот это самое неприятное», – сказал Леоненко.