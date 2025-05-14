«Будет бойня». Сабо обратился к Шовковскому перед матчем Шахтер – Динамо

Легендарный тренер Йожеф Сабо рассказал, чего ожидает от финального матча Кубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который состоится в Житомире.

– Ваши ожидания от кубкового Классического?

Как всегда, будет бойня. После поражения Александрии от Карпат Динамо практически на 100% будет чемпионом. А вот Шахтеру точно нужна победа, отступать им некуда, ведь горняки впервые за долгое время могут остаться вообще без трофеев.

Однако выиграть будет сложно. Динамо сегодня играет очень уверенно. Думаю, Шовковский подберет ключ, как сыграть против Шахтера, – сказал Йожеф.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.