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  4. «Будет бойня». Сабо обратился к Шовковскому перед матчем Шахтер – Динамо
Кубок Украины
14 мая 2025, 12:08 |
597
2

«Будет бойня». Сабо обратился к Шовковскому перед матчем Шахтер – Динамо

Йожеф верит в успех киевского «Динамо»

14 мая 2025, 12:08 |
597
2
«Будет бойня». Сабо обратился к Шовковскому перед матчем Шахтер – Динамо
ФК Шахтер Донецк.

Легендарный тренер Йожеф Сабо рассказал, чего ожидает от финального матча Кубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который состоится в Житомире.

– Ваши ожидания от кубкового Классического?

Как всегда, будет бойня. После поражения Александрии от Карпат Динамо практически на 100% будет чемпионом. А вот Шахтеру точно нужна победа, отступать им некуда, ведь горняки впервые за долгое время могут остаться вообще без трофеев.

Однако выиграть будет сложно. Динамо сегодня играет очень уверенно. Думаю, Шовковский подберет ключ, как сыграть против Шахтера, – сказал Йожеф.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Йожеф Сабо Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 2
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Если на поле будет Ярмоленко, то бойни не будет. У Динамо будет минус один игрок. 
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+1
Battersea
Шапаренко точно будет дёргаться.
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0
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