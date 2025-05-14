Назвал точный счёт. Легенда Динамо дал прогноз на финал Кубка Украины

14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.

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Бывший игрок и тренер столичного клуба Александр Хацкевич дал прогноз на эту игру:

«Будут ли в матче красные карточки? Трудно сказать. Сейчас в Классическом нет той страсти, которая была раньше. В мое время игроки могли спровоцировать соперника на красную. В «Динамо» это были Денис Гармаш и Женя Хачериди, в «Шахтере» – Тайсон и Срна. Они были не только футбольные мастера, но и хорошие провокаторы. Сегодня я такого не вижу. Возможно, такие моменты не украшают игру, но перца точно добавляют.

Я не могу быть объективным, потому что по понятным причинам буду болеть за «Динамо». Мой прогноз – «Динамо» победит «Шахтер» со счетом 3:2».