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Кубок Украины
14 мая 2025, 10:14 |
646
0

Назвал точный счёт. Легенда Динамо дал прогноз на финал Кубка Украины

Александр Хацкевич верит в столичный клуб

14 мая 2025, 10:14 |
646
0
Назвал точный счёт. Легенда Динамо дал прогноз на финал Кубка Украины
УАФ. Александр Хацкевич

14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бывший игрок и тренер столичного клуба Александр Хацкевич дал прогноз на эту игру:

«Будут ли в матче красные карточки? Трудно сказать. Сейчас в Классическом нет той страсти, которая была раньше. В мое время игроки могли спровоцировать соперника на красную. В «Динамо» это были Денис Гармаш и Женя Хачериди, в «Шахтере» – Тайсон и Срна. Они были не только футбольные мастера, но и хорошие провокаторы. Сегодня я такого не вижу. Возможно, такие моменты не украшают игру, но перца точно добавляют.

Я не могу быть объективным, потому что по понятным причинам буду болеть за «Динамо». Мой прогноз – «Динамо» победит «Шахтер» со счетом 3:2».

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Александр Хацкевич
Дмитрий Вус Источник
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