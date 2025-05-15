У команды нет денег на поездку. Одна игра Первой лиги не состоится
Матч между «Минаем» и «Кремнем» отменен
Футбольный клуб «Минай» сообщил, что ближайшая игра Первой лиги на стадионе «Минай-Арена» не состоится.
Закарпатцы должны были встретиться с «Кремнем» из Кременчуга, но руководство соперника сообщило «Минай», что из-за тяжелого финансового положения клуба они не приедут.
Впоследствии письмо было направлено и в ПФЛ, которая своим решением сообщила, что игры не будет.
Согласно регламенту, «Минаю» должны засчитать техническую победу в этой игре. Это значительно улучшит турнирное положение подопечных Евгения Калиниченко, которые сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.
Что же касается «Кремня», то команда – на последней строчке и турнирных задач уже не имеет.
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