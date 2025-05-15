У команды нет денег на поездку. Одна игра Первой лиги не состоится

Футбольный клуб «Минай» сообщил, что ближайшая игра Первой лиги на стадионе «Минай-Арена» не состоится.

Закарпатцы должны были встретиться с «Кремнем» из Кременчуга, но руководство соперника сообщило «Минай», что из-за тяжелого финансового положения клуба они не приедут.

Впоследствии письмо было направлено и в ПФЛ, которая своим решением сообщила, что игры не будет.

Согласно регламенту, «Минаю» должны засчитать техническую победу в этой игре. Это значительно улучшит турнирное положение подопечных Евгения Калиниченко, которые сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.

Что же касается «Кремня», то команда – на последней строчке и турнирных задач уже не имеет.