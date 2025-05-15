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Украина. Первая лига
15 мая 2025, 16:40 |
1155
0

У команды нет денег на поездку. Одна игра Первой лиги не состоится

Матч между «Минаем» и «Кремнем» отменен

15 мая 2025, 16:40 |
1155
0
У команды нет денег на поездку. Одна игра Первой лиги не состоится
ПФЛ

Футбольный клуб «Минай» сообщил, что ближайшая игра Первой лиги на стадионе «Минай-Арена» не состоится.

Закарпатцы должны были встретиться с «Кремнем» из Кременчуга, но руководство соперника сообщило «Минай», что из-за тяжелого финансового положения клуба они не приедут.

Впоследствии письмо было направлено и в ПФЛ, которая своим решением сообщила, что игры не будет.

Согласно регламенту, «Минаю» должны засчитать техническую победу в этой игре. Это значительно улучшит турнирное положение подопечных Евгения Калиниченко, которые сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.

Что же касается «Кремня», то команда – на последней строчке и турнирных задач уже не имеет.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Минай Кремень Кременчуг отмена матчей
Александр Сильченко Источник: ФК Минай
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