Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У них нет финансов. В ПФЛ приняли решение по матчу Первой лиги
Украина. Первая лига
15 мая 2025, 19:29 | Обновлено 15 мая 2025, 19:34
659
0

У них нет финансов. В ПФЛ приняли решение по матчу Первой лиги

Поединок между командами Минай и Кремень не состоится из-за неявки гостей

15 мая 2025, 19:29 | Обновлено 15 мая 2025, 19:34
659
0
У них нет финансов. В ПФЛ приняли решение по матчу Первой лиги
ФК Кремень

В ПФЛ Украины решили, что матч Первой лиги «Минай» – «Кремень» не состоится.

Решение принято в связи с тяжелым финансовым положением ФК «Кремень» и невозможностью выезда команды на матч 8-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25 между командами «Минай» – «Кремень».

Решение ПФЛ Украины по матчу «Минай» – «Кремень»:

1. Признать матч 8-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25 между командами «Минай» Минай – «Кремень» Кременчуг таким, что не состоится, на основании обращения ФК «Кремень».

2. Зафиксировать невыезд команды «Кремень» Кременчуг на данный матч.

3. Соответствующие материалы передать на рассмотрение КДК УАФ.

По теме:
Битва за Первую лигу. Определены дата и время стыковых матчей Второй лиги
В Шахтере оценили сезон УПЛ: «Это неудобно и неприлично»
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прокомментировало увольнение Ашура
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Минай отмена матчей ПФЛ Украины
Николай Степанов Источник: ФК Кремень
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Решится ли Суркис уволить Шовковского?» Фаны – о поражении Динамо
Футбол | 15 мая 2025, 12:36 8
«Решится ли Суркис уволить Шовковского?» Фаны – о поражении Динамо
«Решится ли Суркис уволить Шовковского?» Фаны – о поражении Динамо

«Динамо» проиграло «Шахтеру» битву за Кубок Украины

Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Футбол | 15 мая 2025, 07:43 14
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале

Киевляне проиграли «Шахтеру» в финале Кубка Украины

Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Футбол | 14.05.2025, 20:22
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Осасуна – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15.05.2025, 18:57
Осасуна – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Футбол | 15.05.2025, 00:14
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
14.05.2025, 23:56 1
Бокс
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
13.05.2025, 20:59 2
Бокс
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 55
Теннис
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
14.05.2025, 11:28
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем