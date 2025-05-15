У них нет финансов. В ПФЛ приняли решение по матчу Первой лиги

В ПФЛ Украины решили, что матч Первой лиги «Минай» – «Кремень» не состоится.

Решение принято в связи с тяжелым финансовым положением ФК «Кремень» и невозможностью выезда команды на матч 8-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25 между командами «Минай» – «Кремень».

Решение ПФЛ Украины по матчу «Минай» – «Кремень»:

1. Признать матч 8-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25 между командами «Минай» Минай – «Кремень» Кременчуг таким, что не состоится, на основании обращения ФК «Кремень».

2. Зафиксировать невыезд команды «Кремень» Кременчуг на данный матч.

3. Соответствующие материалы передать на рассмотрение КДК УАФ.