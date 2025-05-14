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Украина. Первая лига
14 мая 2025, 14:36 | Обновлено 14 мая 2025, 14:41
392
0

Матч лидеров Первой лиги состоится на день раньше. Известна причина

«Металлист 1925» и «Эпицентр» сыграют 17 мая

14 мая 2025, 14:36 | Обновлено 14 мая 2025, 14:41
392
0
Матч лидеров Первой лиги состоится на день раньше. Известна причина
ФК Металлист 1925

Матч 7-го тура Чемпионской группы Первой лиги между командами «Металлист 1925» и «Эпицентр» состоится в субботу, 17 мая. Поединок пройдет на арене «Левый Берег» и начнется в 15:00.

Матч между лидерами Первой лиги должен был состояться 18 мая. Но поскольку на эту дату перенесли поединок 29-го тура УПЛ «Левый Берег» - «Рух», «Металлист 1925» и «Эпицентр» сыграют на день раньше. Игра состоится в присутствии зрителей.

«Эпицентр» уже обеспечил себе чемпионство в Первой лиге, а с ним и путевку в УПЛ. «Металлист 1925» в турнирной таблице идет на втором месте и также претендует на повышение в классе.

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Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу перенос матчей
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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