Матч лидеров Первой лиги состоится на день раньше. Известна причина

Матч 7-го тура Чемпионской группы Первой лиги между командами «Металлист 1925» и «Эпицентр» состоится в субботу, 17 мая. Поединок пройдет на арене «Левый Берег» и начнется в 15:00.

Матч между лидерами Первой лиги должен был состояться 18 мая. Но поскольку на эту дату перенесли поединок 29-го тура УПЛ «Левый Берег» - «Рух», «Металлист 1925» и «Эпицентр» сыграют на день раньше. Игра состоится в присутствии зрителей.

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«Эпицентр» уже обеспечил себе чемпионство в Первой лиге, а с ним и путевку в УПЛ. «Металлист 1925» в турнирной таблице идет на втором месте и также претендует на повышение в классе.