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Украина. Первая лига
14 мая 2025, 10:03 | Обновлено 14 мая 2025, 10:07
399
0

Эпицентр может потерять ключевого полузащитника

Андрей Липовуз выбыл до конца сезона

14 мая 2025, 10:03 | Обновлено 14 мая 2025, 10:07
399
0
Эпицентр может потерять ключевого полузащитника
ФК Эпицентр. Андрей Липовуз

Как стало известно Sport.ua Андрей Липовуз – ключевой полузащитник повысившегося в классе перволигового «Эпицентра», не успеет вернуться после травмы в строй до конца сезона.

По имеющейся информации Липовуз во время последнего спарринга с «Агробизнесом» перед началом соперничества в группе «Чемпионская» не избежал серьезного повреждения, далее были операция, реабилитация и только на прошлой неделе он стал заниматься по индивидуальной программе. А в общей группе сможет тренироваться не раньше июня. Вот только еще не известно останется ли Липовуз в «Эпицентре», ведь контракт с подолянами у него заканчивается уже в конце следующего месяца.

В текущем сезоне опорный полузащитник провел 15 поединков в Первой лиге и все без замен.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» одолел СК «Полтава».

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Андрей Липовуз Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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