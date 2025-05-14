Эпицентр может потерять ключевого полузащитника

Как стало известно Sport.ua Андрей Липовуз – ключевой полузащитник повысившегося в классе перволигового «Эпицентра», не успеет вернуться после травмы в строй до конца сезона.

По имеющейся информации Липовуз во время последнего спарринга с «Агробизнесом» перед началом соперничества в группе «Чемпионская» не избежал серьезного повреждения, далее были операция, реабилитация и только на прошлой неделе он стал заниматься по индивидуальной программе. А в общей группе сможет тренироваться не раньше июня. Вот только еще не известно останется ли Липовуз в «Эпицентре», ведь контракт с подолянами у него заканчивается уже в конце следующего месяца.

В текущем сезоне опорный полузащитник провел 15 поединков в Первой лиге и все без замен.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» одолел СК «Полтава».