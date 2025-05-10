Первая лига. Металлист 1925 поднялся в топ-2, интрига в битве за УПЛ
Важнейшая победа харьковчан в игре с Буковиной
Эпицентр в матче Первой лиги обыграл Полтаву и обеспечил себе чемпионский титул. Команда еще в прошлом туре гарантировала себе повышение в УПЛ.
Важнейшую победу над Буковиной добыл Металлист 1925 и поднялся на второе место. У харьковчан и Полтавы по 35 очков, они ведут борьбу за вторую прямую путевку в элиту.
Четвертое и пятое место занимают Кудровка и Агробизнес с 32 очками.
Первая лига. 6-й тур
Эпицентр – Полтава 2:0
Голы: Плахтыр, 50 (в свои ворота), Бендера, 66
Агробизнес – ЮКСА 1:0
Гол: Войтиховский, 71
Буковина – Металлист 1925 1:2
Голы: Гончарук, 18 – Юрченко, 24, Рашица, 44
Металлург Запорожье – Минай 2:1
Голы: Иродовский, 14, Близниченко, 37 - Демченко, 52
Виктория – Подолье 0:1
Гол: Квасов, 39
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