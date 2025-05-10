Первая лига. Металлист 1925 поднялся в топ-2, интрига в битве за УПЛ

Эпицентр в матче Первой лиги обыграл Полтаву и обеспечил себе чемпионский титул. Команда еще в прошлом туре гарантировала себе повышение в УПЛ.

Важнейшую победу над Буковиной добыл Металлист 1925 и поднялся на второе место. У харьковчан и Полтавы по 35 очков, они ведут борьбу за вторую прямую путевку в элиту.

Четвертое и пятое место занимают Кудровка и Агробизнес с 32 очками.

Первая лига. 6-й тур

Эпицентр – Полтава 2:0

Голы: Плахтыр, 50 (в свои ворота), Бендера, 66

Агробизнес – ЮКСА 1:0

Гол: Войтиховский, 71

Буковина – Металлист 1925 1:2

Голы: Гончарук, 18 – Юрченко, 24, Рашица, 44

Металлург Запорожье – Минай 2:1

Голы: Иродовский, 14, Близниченко, 37 - Демченко, 52

Виктория – Подолье 0:1

Гол: Квасов, 39

Турнирная таблица