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  4. Первая лига. Металлист 1925 поднялся в топ-2, интрига в битве за УПЛ
Первая лига
Буковина
10.05.2025 16:00 – FT 1 : 2
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
10 мая 2025, 18:10 |
237
0

Первая лига. Металлист 1925 поднялся в топ-2, интрига в битве за УПЛ

Важнейшая победа харьковчан в игре с Буковиной

10 мая 2025, 18:10 |
237
0
Первая лига. Металлист 1925 поднялся в топ-2, интрига в битве за УПЛ
ФК Металлист 1925

Эпицентр в матче Первой лиги обыграл Полтаву и обеспечил себе чемпионский титул. Команда еще в прошлом туре гарантировала себе повышение в УПЛ.

Важнейшую победу над Буковиной добыл Металлист 1925 и поднялся на второе место. У харьковчан и Полтавы по 35 очков, они ведут борьбу за вторую прямую путевку в элиту.

Четвертое и пятое место занимают Кудровка и Агробизнес с 32 очками.

Первая лига. 6-й тур

Эпицентр – Полтава 2:0
Голы: Плахтыр, 50 (в свои ворота), Бендера, 66

Агробизнес – ЮКСА 1:0
Гол: Войтиховский, 71

Буковина – Металлист 1925 1:2
Голы: Гончарук, 18 – Юрченко, 24, Рашица, 44

Металлург Запорожье – Минай 2:1
Голы: Иродовский, 14, Близниченко, 37 - Демченко, 52

Виктория – Подолье 0:1
Гол: Квасов, 39

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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