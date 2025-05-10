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Первая лига
Эпицентр
10.05.2025 12:00 – 84 2 : 0
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 мая 2025, 12:40 | Обновлено 10 мая 2025, 12:47
161
0

Агробизнес – ЮКСА, Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

10 мая 2025, 12:40 | Обновлено 10 мая 2025, 12:47
161
0
Агробизнес – ЮКСА, Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE
ЮКСА

10 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 10 мая 2025

  • 12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Полтава
  • 12:30. Металлург Запорожье – Минай
  • 13:00. Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий
  • 14:00. Агробизнес Волочиск – ЮКСА Тарасовка
  • 16:00. Буковина Черновцы – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Полтава

12:30. Металлург Запорожье – Минай

13:00. Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий

14:00. Агробизнес Волочиск – ЮКСА Тарасовка

16:00. Буковина Черновцы – Металлист 1925 Харьков

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Бендера (Эпицентр).
50’
ГОЛ ! Автогол забил Dmytro Plakhtyr (Полтава).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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