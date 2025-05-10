Агробизнес – ЮКСА, Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE

10 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 10 мая 2025

12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Полтава

12:30. Металлург Запорожье – Минай

13:00. Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий

14:00. Агробизнес Волочиск – ЮКСА Тарасовка

16:00. Буковина Черновцы – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Полтава

12:30. Металлург Запорожье – Минай

13:00. Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий

14:00. Агробизнес Волочиск – ЮКСА Тарасовка

16:00. Буковина Черновцы – Металлист 1925 Харьков