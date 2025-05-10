Агробизнес – ЮКСА, Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
10 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 10 мая 2025
- 12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Полтава
- 12:30. Металлург Запорожье – Минай
- 13:00. Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий
- 14:00. Агробизнес Волочиск – ЮКСА Тарасовка
- 16:00. Буковина Черновцы – Металлист 1925 Харьков
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Полтава
12:30. Металлург Запорожье – Минай
13:00. Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий
14:00. Агробизнес Волочиск – ЮКСА Тарасовка
16:00. Буковина Черновцы – Металлист 1925 Харьков
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Попов может не сыграть в важном матче, который состоится 14 мая
Рональд Араухо разочаровал своих партнеров по команде