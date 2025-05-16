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Турция
16 мая 2025, 00:21 | Обновлено 16 мая 2025, 00:45
879
0

Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал

Украинский вратарь может перейти в «Фенербахче»

16 мая 2025, 00:21 | Обновлено 16 мая 2025, 00:45
879
0
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрій Лунін

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации турецких СМИ, украинский голкипер заинтересовал турецкий гранд «Фенербахче». Трансфер Лунина – на повестке дня у турецкого клуба, который сейчас возглавляет Жозе Моуриньо. Конкуренцию «Фенербахче» по подписанию Лунина составит «Галатасарай».

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Фенербахче Жозе Моуриньо Галатасарай трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: A Spor
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