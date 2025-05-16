Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Украинский вратарь может перейти в «Фенербахче»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.
По информации турецких СМИ, украинский голкипер заинтересовал турецкий гранд «Фенербахче». Трансфер Лунина – на повестке дня у турецкого клуба, который сейчас возглавляет Жозе Моуриньо. Конкуренцию «Фенербахче» по подписанию Лунина составит «Галатасарай».
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгийский голкипер не собирается покидать «Реал», несмотря на все слухи
Даяна Ястремская красиво отметила свой день рождения