Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации турецких СМИ, украинский голкипер заинтересовал турецкий гранд «Фенербахче». Трансфер Лунина – на повестке дня у турецкого клуба, который сейчас возглавляет Жозе Моуриньо. Конкуренцию «Фенербахче» по подписанию Лунина составит «Галатасарай».

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.