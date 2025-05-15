Форварда топ-клуба АПЛ вывели из комы. Он мог умереть
Тайво Авонийи чувствует себя гораздо лучше
Форварда «Ноттингема» Тайво Авонийи вывели из искусственной комы. Футболисту провели вторую часть операции в животе после травмы кишечника в матче Английской Премьер-лиги против «Лестера».
В среду Тайво прошел второй этап операции. После ее завершения футболиста вывели из комы. В «Ноттингем Форест» планируют провести внутреннее расследование по этому инциденту.
Отмечалось, что травма, полученная Тайво, часто может привести к смерти потерпевшего, но в случае Авонийи самый плохой результат, кажется, уже прошел.
В сезоне 2024/25 Тайво Авонийи провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами, а его клуб в нынешней кампании неожиданно борется за зону Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.
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