Скандал в АПЛ. Стало известно, почему на поле выбежал президент Ноттингема
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности инцидента
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности инцидента, который произошёл в матче 36-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Лестер» (2:2):
«В матче АПЛ произошёл скандал с владельцем «Ноттингем Форест», который выбежал на поле. Причиной этого стали действия медицинского штаба клуба.
Евангелос Маринакис был расстроен ошибкой в диагностике состояния форварда Тайво Авонийи после его столкновения. Нигериец влетел в штангу в конце игры, но после осмотра физиотерапевтами сказал, что готов продолжать матч.
В этот момент тренер Нуно Эшпириту Санту готовил замену. Имея возможность заменить травмированного Авонийи, он доверился мнению физиотерапевтов и самого игрока, и заменил Эллиота Андерсона, оставив нигерийского нападающего на поле.
На самом же деле все последние минуты нападающий хромал, не мог ускоряться, проигрывал борьбу и в целом не предложил ничего в атаке в матче, который было крайне важно выиграть.
Таким образом, Маринакис публично бросил под автобус медицинский штаб клуба, который допустил ошибку в диагностике состояния игрока, что привело к тому, что тренер оставил на поле травмированного футболиста, полагаясь на его личное мнение».
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