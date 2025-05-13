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Англия
13 мая 2025, 02:15 | Обновлено 13 мая 2025, 02:40
27
0

Форвард Ноттингема перенес внезапную операцию брюшной полости

Тайво Авонии получил повреждение в матче АПЛ

13 мая 2025, 02:15 | Обновлено 13 мая 2025, 02:40
27
0
Форвард Ноттингема перенес внезапную операцию брюшной полости
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонии был прооперирован в понедельник вечером.

Об этом сообщает издание The Sun.

Авонии получил серьезное повреждение во время матча 36-го тура АПЛ против «Лестера», когда сильно ударился животом о стойку ворот. Футболисту длительное время оказывали медицинскую помощь, но он не смог продолжить игру.

Операция оказалась необходимой. По сообщению врачей, жизни игрока ничего не угрожает.

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Александр Сильченко Источник: Daily Express
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