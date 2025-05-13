Англия13 мая 2025, 02:15 | Обновлено 13 мая 2025, 02:40
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Форвард Ноттингема перенес внезапную операцию брюшной полости
Тайво Авонии получил повреждение в матче АПЛ
13 мая 2025, 02:15 | Обновлено 13 мая 2025, 02:40
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Форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонии был прооперирован в понедельник вечером.
Об этом сообщает издание The Sun.
Авонии получил серьезное повреждение во время матча 36-го тура АПЛ против «Лестера», когда сильно ударился животом о стойку ворот. Футболисту длительное время оказывали медицинскую помощь, но он не смог продолжить игру.
Операция оказалась необходимой. По сообщению врачей, жизни игрока ничего не угрожает.
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