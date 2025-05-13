Форвард Ноттингема перенес внезапную операцию брюшной полости

Форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонии был прооперирован в понедельник вечером.

Об этом сообщает издание The Sun.

Авонии получил серьезное повреждение во время матча 36-го тура АПЛ против «Лестера», когда сильно ударился животом о стойку ворот. Футболисту длительное время оказывали медицинскую помощь, но он не смог продолжить игру.

Операция оказалась необходимой. По сообщению врачей, жизни игрока ничего не угрожает.