Ноттингем Форест – Лестер – 2:2. Досадная потеря очков. Видео голов и обзор

В воскресенье, 11 мая, прошли пять поединков 36-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей аутсайдер чемпионата, «Лестер», приехал в гости к претенденту на Лигу чемпионов – «Ноттингем Форест».

Еще в первом тайме команды обменялись забитыми голами, обострив интригу. После перерыва хозяева вышли вперед и надеялись закрыть игру. Но не так случилось, как предполагалось. «Лестер» на 81-й минуте сравнял счет и отобрал важные пункты у «Ноттингем Форест» – 2:2.

Из-за такого результата «лесоробы» опустились на седьмое место (62 пункта), отставая на один балл от зоны ЛЧ. А вот «лисы» так и остались в зоне вылета – 19-е место и 22 пункта.

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

«Ноттингем Форест» – «Лестер» – 2:2

Голы: Гиббс-Уайт, 25, Вуд, 56 - Коуди, 16, Буонанотте, 81