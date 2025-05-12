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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
11.05.2025 16:15 – FT 2 : 2
Лестер
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Англия
12 мая 2025, 12:41 | Обновлено 12 мая 2025, 12:46
36
0

Ноттингем Форест – Лестер – 2:2. Досадная потеря очков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

12 мая 2025, 12:41 | Обновлено 12 мая 2025, 12:46
36
0
Ноттингем Форест – Лестер – 2:2. Досадная потеря очков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 мая, прошли пять поединков 36-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей аутсайдер чемпионата, «Лестер», приехал в гости к претенденту на Лигу чемпионов – «Ноттингем Форест».

Еще в первом тайме команды обменялись забитыми голами, обострив интригу. После перерыва хозяева вышли вперед и надеялись закрыть игру. Но не так случилось, как предполагалось. «Лестер» на 81-й минуте сравнял счет и отобрал важные пункты у «Ноттингем Форест» – 2:2.

Из-за такого результата «лесоробы» опустились на седьмое место (62 пункта), отставая на один балл от зоны ЛЧ. А вот «лисы» так и остались в зоне вылета – 19-е место и 22 пункта.

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

«Ноттингем Форест» – «Лестер» – 2:2

Голы: Гиббс-Уайт, 25, Вуд, 56 - Коуди, 16, Буонанотте, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Лестер).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Лестер).
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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер видео голов и обзор Конор Коуди Крис Вуд Факундо Буонанотте Морган Гиббс-Уайт
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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