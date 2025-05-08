Ноттингем Форест – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 11 мая в 16:15 по Киеву
В воскресенье, 11 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Ноттингем Форест
«Ноттингем Форест» шел в лидирующей тройке. Но затем у команды начался спад. «Лесники» проиграли «Астон Вилле» (1:2) и «Эвертону» (0:1). Затем команда обыграла пребывающий в глубоком кризисе «Тоттенхэм» (2:1). Но это стало исключением. «Ноттингем Форест» на своем поле уступил «Брентфорду» (0:2) и на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» 1:1. Такие результаты отбросили команду на шестое место. Правда, до третьей позиции всего три очка. Матч с одним из аутсайдеров станет для «Ноттингем Форест» хорошей возможностью улучшить свое турнирное положение.
Лестер
«Лестер» не смог задержаться в АПЛ и по итогам сезона отправится обратно в Чемпионшип. Напоследок команда смогла немного порадовать своих болельщиков. В предыдущем туре «лисы» на своем стадионе обыграли «Саутгемптон» (2:0), вместе с которым поднялись в АПЛ, и вместе с которым возвращаются в Чемпионшип. Компанию этим двум командам составит «Ипсвич Таун»
Личные встречи
Матч первого круга «Ноттингем Форест» выиграл со счетом 3:1. В сезоне 2022/23 команды обменялись победами. «Лестер» выиграл дома 4:0, но затем уступил в гостях 0:2.
«Ноттингем Форест» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,41 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет 0,94 гола за матч.
Возможные составы
- «Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Айна, Мурило, Миленкович, Сангаре, Андерсон, Эланга, Домингес, Гиббс-Уайт, Вуд.
- «Лестер»: Столярчик, Томас, Джастин, Коуди, Фас, Скипп, Ндиди, Эль-Ханнус, Макатир, Айю, Варди.
Прогноз
«Ноттингем Форест» очень нужны очки и «лесники» сделают все возможное для победы. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.
16:15
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