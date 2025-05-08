В воскресенье, 11 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

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Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» шел в лидирующей тройке. Но затем у команды начался спад. «Лесники» проиграли «Астон Вилле» (1:2) и «Эвертону» (0:1). Затем команда обыграла пребывающий в глубоком кризисе «Тоттенхэм» (2:1). Но это стало исключением. «Ноттингем Форест» на своем поле уступил «Брентфорду» (0:2) и на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» 1:1. Такие результаты отбросили команду на шестое место. Правда, до третьей позиции всего три очка. Матч с одним из аутсайдеров станет для «Ноттингем Форест» хорошей возможностью улучшить свое турнирное положение.

Лестер

«Лестер» не смог задержаться в АПЛ и по итогам сезона отправится обратно в Чемпионшип. Напоследок команда смогла немного порадовать своих болельщиков. В предыдущем туре «лисы» на своем стадионе обыграли «Саутгемптон» (2:0), вместе с которым поднялись в АПЛ, и вместе с которым возвращаются в Чемпионшип. Компанию этим двум командам составит «Ипсвич Таун»

Личные встречи

Матч первого круга «Ноттингем Форест» выиграл со счетом 3:1. В сезоне 2022/23 команды обменялись победами. «Лестер» выиграл дома 4:0, но затем уступил в гостях 0:2.

«Ноттингем Форест» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,41 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет 0,94 гола за матч.

Возможные составы

«Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Айна, Мурило, Миленкович, Сангаре, Андерсон, Эланга, Домингес, Гиббс-Уайт, Вуд.

«Лестер»: Столярчик, Томас, Джастин, Коуди, Фас, Скипп, Ндиди, Эль-Ханнус, Макатир, Айю, Варди.

Прогноз

«Ноттингем Форест» очень нужны очки и «лесники» сделают все возможное для победы. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua Ноттингем Форест Лестер Забьет только одна команда 1,76 Сделать ставку

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