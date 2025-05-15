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Кубок Украины
15 мая 2025, 14:01 |
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Мастерство и опыт. Воробей назвал главного героя в финале Кубка Украины

Экс-игрок донецкого «Шахтера» выделил уверенную игру голкипера Дмитрия Ризныка

15 мая 2025, 14:01 |
501
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Мастерство и опыт. Воробей назвал главного героя в финале Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

14 мая состоялся финал Кубка Украины по футболу, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Подопечные Марино Пушича одолели соперника в серии пенальти (6:5) после того, как основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о результате этого противостояния:

– Серия пенальти – логичная развязка этого финала?
– Трудно сказать – логично или не логично. Это лотерея. Например, бывает, что одна команда 90 минут атакует, а другая выигрывает по пенальти. Где здесь логика? Конечно, логики нет в футболе. Поэтому неуместно говорить о том, насколько логична серия пенальти.

Здесь мастерство Ризныка больше повлияло в этой ситуации. У Ризныка есть опыт отбивания пенальти и хорошие серии он делал. У Нещерета, возможно, еще все впереди. Но вот именно в этой стадии, именно серии пенальти, повлиял опыт Ризныка, – считает Воробей.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Андрей Воробей Дмитрий Ризнык
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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