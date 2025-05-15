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Кубок Украины
15 мая 2025, 13:00 | Обновлено 15 мая 2025, 14:08
1891
3

Воробей – о победе Шахтера в Кубке Украины, Лиге Европы и Ярмоленко

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины прокомментировал победу донецкой команды

15 мая 2025, 13:00 | Обновлено 15 мая 2025, 14:08
1891
3
Воробей – о победе Шахтера в Кубке Украины, Лиге Европы и Ярмоленко
ФК Шахтер

Экс–форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу донецкой команды в финале Кубка Украины.

– Андрей, какие у вас остались эмоции от финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо»? Получился финал?
– В целом, по моему мнению, команды сыграли довольно-таки, скажем так, слабо. Почему-то я ожидал большего в исполнении обеих команд. Особенно в первом тайме вообще скучновато было. Да и во втором. Команды боялись как-то раскрыться. Либо ответственность какая-то давила. Игра была не очень яркая. Как-то осторожничали команды. Учитывая то, что это две топовые команды в нашем чемпионате, я ожидал от них большего.

– Опытный Ярмоленко забил в финале. Готов он еще играть на таком уровне?
– Конечно. Опыт есть опыт. В будущем сезоне он «Динамо» точно не помешает. Своим желанием он может заряжать других игроков. Это должна брать в пример нынешняя молодежь. С него надо брать в пример, каким должен быть характер, целеустремленность и желание в свои 35 лет играть в футбол. Молодежь этому должна учиться. Я думаю, он будет лидером и на поле, и в раздевалке. Может, на поле он будет меньше времени лидером. А вот в раздевалке и в тренировочном процессе он будет лидером сто процентов.

– В следующем сезоне?
– Да. И сейчас. Такие люди нужны в команде. Возможно, на поле они не могут помогать очень много. Но такие люди нужны в команде. Такие опытные игроки передают молодежи все традиции клуба, характер и так далее.

– Серия пенальти – логичная развязка этого финала?
– Трудно сказать – логично или не логично. Это лотерея. Например, бывает, что одна команда 90 минут атакует, а другая выигрывает по пенальти. Где здесь логика? Конечно, логики нет в футболе. Поэтому неуместно говорить о том, насколько логична серия пенальти. Здесь мастерство Ризныка больше повлияло в этой ситуации. У Ризныка есть опыт отбивания пенальти и хорошие серии он делал. У Нещерета, возможно, еще все впереди. Но вот именно в этой стадии, именно серии пенальти, повлиял опыт Ризныка.

– Для «Шахтера» это 15-й титул. У «Динамо» 13 трофеев. Донецкая команда уходит в отрыв. Тяжело киевлянам будет догонять «горняков»?
– Это футбол. Трудно говорить. Мы же не знаем, что будет в украинском футболе в следующем году. Я не думал, что в этом сезоне «Шахтер» так слабо будет играть в чемпионате. Это футбол. Все возможно в футболе. Может, в следующем году «Динамо» и «Шахтер» останутся без титулов, а с трофеями будут другие команды. Это не исключено. Посмотрим. Но то, что каждый год будет противостояние между «Динамо» и «Шахтером» – это факт. Никто не уберет это. В любом случае будет своеобразное дерби.

– Могут подтянуться и включиться в борьбу за титулы, например, «Александрия», «Полесье» и другие команды?
– Посмотрим. Дай Бог, чтобы чемпионат развивался. Дай Бог, чтобы был конкурентоспособный чемпионат и появлялось много других клубов, которые смогут конкурировать с «Шахтером» и «Динамо».

– Это выигранный Кубок помогает «Шахтеру» выйти в Лигу Европы. По статусу лучше сыграть в ней, чем в Лиге конференций все-таки?
– Понятно, что и статус выше и по бюджетам побольше. Но все равно не сильно отличается Лига Европы от Лиги конференций. В обеих турнирах команды будут добротные. Очки нужно будет брать во всех играх. Надо, чтобы в новом сезоне «Динамо», «Шахтер» и «Александрия» зарабатывали очки для Украины.

– Этот сезон в еврокубках для «Шахтера» стартовал матчем с «Болоньей». И получилось, что 14 мая обе команды выиграли национальные Кубки. Дончане стали обладателями 15 Кубка Украины, а «Болонья» впервые за 50 лет выиграла свой третий Кубок Италии. Связь какая-то в этом есть?
– Может, и есть какая-то связь. Но «Болонья» в Серии А в этом сезоне очень хорошо выступает. Она борется за выход в Лигу чемпионов. Им можно занести в актив чемпионат. А нам, «Шахтеру», в этом сезоне, наверное, не занесешь в актив чемпионат. Но то, что Кубок выиграли, это хорошо. Это позитивный момент в этом году.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Андрей Воробей
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Комментарии 3
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Alex
Динамо Київ 
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+1
Макс Максов
Обидва клуби лабкі для ЛЄ, а фінал вийшов дійсно не дуже видовищним...
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0
Singularis
15 + 1 УЕФА!
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-1
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Теннис
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