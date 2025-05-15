Центральный корт в Лондоне получит имя бывшей первой ракетки мира

Центральный корт клуба Queen’s Club будет переименован в арену имени Энди Маррея. Бывшая первая ракетка мира лично примет участие в церемонии открытия корта.

Британская теннисная ассоциация (LTA) сообщила, что Маррей посетит Queen’s Club 9 июня – в первый день нового турнира категории WTA 500, который пройдет на The Andy Murray Arena.

Шотландец пять раз выигрывал одиночный титул на турнире HSBC Championships, последний раз – в 2016 году. В 2019-м он также завоевал парный трофей вместе с Фелисиано Лопесом.

Маррей впервые сыграл в основной сетке турнира в 2005 году в возрасте 18 лет. В последний раз он выступал здесь в прошлом сезоне, перед тем как завершить карьеру на Олимпийских играх в Париже.

Восемь разных игроков в истории выигрывали «золотой дубль» – побеждали на турнире в Queen’s и на Уимблдоне в одном сезоне. Среди них – сам Маррей (в 2013 и 2016 годах), Джон Макинрой (в 1981 и 1984 годах), а также самый последний обладатель дубля – Карлос Алькарас, завоевавший свой первый титул на траве в Queen’s Club в 2023 году, а месяц спустя ставший чемпионом Уимблдона.

В 2016 году Маррей стал первым игроком, выигравшим пять титулов на историческом турнире в Queen’s, обойдя по этому показателю элитную группу теннисистов, в которую входят Джон Макинрой, Ллейтон Хьюитт и Энди Роддик – каждый из них имеет по четыре победы.