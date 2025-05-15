Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»

14 мая состоялся финальный матч Кубка Украины, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Подопечные Марино Пушича одолели соперника в серии пенальти – 6:5 (основное время истекло со счетом 1:1).

Бывший игрок киевского клуба Виктор Леоненко оценил работу главного арбитра в этом противостоянии, а также акцентировал внимание на потенциальном удалении форварда Владислава Ваната:

– До матча вы говорили, что надеетесь, что судья не испортит матч. Что скажете теперь?

– Судейский скандал будет 100%. Можно спорить, был пенальти на Волошине или нет, потому что если 50 на 50, то ни один судья не даст пенальти в конце матча. Но на 53-й минуте арбитр должен был выгонять Ваната! Если ничего не выходит и нет мозгов, то нужно потолкаться.

Арбитр дал по желтой ему и Марлону, и уже через 10 секунд Ванат ни с того, ни с сего толкает бразильца в спину плечом. Это вторая желтая, которую Балакин почему-то не показал. Шовковский точно должен разобраться с Ванатом, потому что он мог оставить команду вдесятером в финале, – прокомментировал Леоненко.