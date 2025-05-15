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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Кубок Украины
15 мая 2025, 09:37 |
1977
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»

Бывший футболист раскритиковал поведение форварда Владислава Ваната

15 мая 2025, 09:37 |
1977
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

14 мая состоялся финальный матч Кубка Украины, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Подопечные Марино Пушича одолели соперника в серии пенальти – 6:5 (основное время истекло со счетом 1:1).

Бывший игрок киевского клуба Виктор Леоненко оценил работу главного арбитра в этом противостоянии, а также акцентировал внимание на потенциальном удалении форварда Владислава Ваната:

– До матча вы говорили, что надеетесь, что судья не испортит матч. Что скажете теперь?

– Судейский скандал будет 100%. Можно спорить, был пенальти на Волошине или нет, потому что если 50 на 50, то ни один судья не даст пенальти в конце матча. Но на 53-й минуте арбитр должен был выгонять Ваната! Если ничего не выходит и нет мозгов, то нужно потолкаться.

Арбитр дал по желтой ему и Марлону, и уже через 10 секунд Ванат ни с того, ни с сего толкает бразильца в спину плечом. Это вторая желтая, которую Балакин почему-то не показал. Шовковский точно должен разобраться с Ванатом, потому что он мог оставить команду вдесятером в финале, – прокомментировал Леоненко.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко Владислав Ванат Александр Шовковский
Николай Титюк Источник
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Комментарии 2
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potemkin78
так Динамо потом практически десятером и играл ибо Ванат после этого момента и разговора с Шовковским пропал с игры. а удаление да 100%
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-1
Battersea
Отдать в аренду Диназу на 1 год! Диназ это же как Динамо - заднее.
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-2
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