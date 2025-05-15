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Кубок Турции
Трабзонспор
14.05.2025 20:45 – FT 0 : 3
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
15 мая 2025, 01:49 | Обновлено 15 мая 2025, 01:53
28
0

Трабзонспор – Галатасарай – 0:3. Бенефис Осимхена в финале. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Турции

15 мая 2025, 01:49 | Обновлено 15 мая 2025, 01:53
28
0
Трабзонспор – Галатасарай – 0:3. Бенефис Осимхена в финале. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен и Арсений Батагов

Вечером 14 мая финальный матч Кубка Турции прошел на нейтральном поле в Газиантепе.

Галатасарай одержал убедительную победу над Трабзонспором со счетом 3:0 и получил трофей. Подопечные Окана Бурука полностью доминировали на поле над командой Фатиха Текке.

На 5-й минуте Барыш Йылмаз открыл счет. Во втором тайме Виктор Осимхен сделал дубль (на 46-й и 63-й минутах).

У Трабзонспора весь матч отыграли украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов, а Даниил Сикан остался в резерве.

Галатасарай завоевал рекордный 19-й трофей в Кубках Турции, далее следуют: Бешикташ (11), Трабзонспор (9), Фенербахче (7).

Кубок Турции 2024/25

Финал, 14 мая 2025 года. Газиантеп

Трабзонспор – Галатасарай – 0:3

Голы: Йылмаз, 5, Осимхен, 46, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
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Галатасарай Трабзонспор фото Кубок Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Виктор Осимхен Арсений Батагов Барыш Йылмаз
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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