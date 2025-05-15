Вечером 14 мая финальный матч Кубка Турции прошел на нейтральном поле в Газиантепе.

Галатасарай одержал убедительную победу над Трабзонспором со счетом 3:0 и получил трофей. Подопечные Окана Бурука полностью доминировали на поле над командой Фатиха Текке.

На 5-й минуте Барыш Йылмаз открыл счет. Во втором тайме Виктор Осимхен сделал дубль (на 46-й и 63-й минутах).

У Трабзонспора весь матч отыграли украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов, а Даниил Сикан остался в резерве.

Галатасарай завоевал рекордный 19-й трофей в Кубках Турции, далее следуют: Бешикташ (11), Трабзонспор (9), Фенербахче (7).

Кубок Турции 2024/25

Финал, 14 мая 2025 года. Газиантеп

Трабзонспор – Галатасарай – 0:3

Голы: Йылмаз, 5, Осимхен, 46, 63

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