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Турция
14 мая 2025, 22:24 | Обновлено 14 мая 2025, 22:29
679
0

ФОТО. Невероятный прыжок Виктора Осимхена в финале Кубка Турции

В поединке за титул играют Трабзонспор и Галатасарай

14 мая 2025, 22:24 | Обновлено 14 мая 2025, 22:29
679
0
ФОТО. Невероятный прыжок Виктора Осимхена в финале Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В среду, 14 мая, на стадионе в Газиантепе проходит финальный матч Кубка Турции.

«Трабзонспор» и «Галатасарай» играют в поединке за титул.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фотограф зафиксировал невероятный прыжок Виктора Осимхена в финале Кубка Турции.

Осимхен стал автором третьего гола Галатасарая в матче (3:0 на 63-й минуте).

На поле в стартовом составе вышли Александр Зубков и Арсений Батагов, а Даниил Сикан заявлен в резерве.

ФОТО. Невероятный прыжок Виктора Осимхена в финале Кубка Турции

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Галатасарай Трабзонспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов фото Виктор Осимхен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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