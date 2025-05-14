ФОТО. Невероятный прыжок Виктора Осимхена в финале Кубка Турции
В поединке за титул играют Трабзонспор и Галатасарай
В среду, 14 мая, на стадионе в Газиантепе проходит финальный матч Кубка Турции.
«Трабзонспор» и «Галатасарай» играют в поединке за титул.
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Фотограф зафиксировал невероятный прыжок Виктора Осимхена в финале Кубка Турции.
Осимхен стал автором третьего гола Галатасарая в матче (3:0 на 63-й минуте).
На поле в стартовом составе вышли Александр Зубков и Арсений Батагов, а Даниил Сикан заявлен в резерве.
ФОТО. Невероятный прыжок Виктора Осимхена в финале Кубка Турции
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