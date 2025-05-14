Два украинца выйдут в основе Трабзонспора на финал Кубка против Галатасарая
Зубков и Батагов сыграют со старта, Сикан заявлен в резерве
В среду, 14 мая, на стадионе в Газиантепе состоится финальный матч Кубка Турции.
«Трабзонспор» и «Галатасарай» начнут финальный матч в 20:45 по киевскому времени.
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Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие в финале трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».
Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резерве
Финал Кубка Турции станет для Трабзонспора возможностью обеспечить себе участие в еврокубках следующего сезона.
Ранее в полуфиналах Трабзонспор переиграл Гезтепе (2:0), а Галатасарай разгромил Коньяспор (5:1).
Два украинца выйдут в основе Трабзонспора на финал Кубка против Галатасарая
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