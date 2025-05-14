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Турция
14 мая 2025, 20:10 | Обновлено 14 мая 2025, 20:51
650
0

Два украинца выйдут в основе Трабзонспора на финал Кубка против Галатасарая

Зубков и Батагов сыграют со старта, Сикан заявлен в резерве

14 мая 2025, 20:10 | Обновлено 14 мая 2025, 20:51
650
0
Два украинца выйдут в основе Трабзонспора на финал Кубка против Галатасарая
ФК Трабзонспор

В среду, 14 мая, на стадионе в Газиантепе состоится финальный матч Кубка Турции.

«Трабзонспор» и «Галатасарай» начнут финальный матч в 20:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие в финале трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резерве

Финал Кубка Турции станет для Трабзонспора возможностью обеспечить себе участие в еврокубках следующего сезона.

Ранее в полуфиналах Трабзонспор переиграл Гезтепе (2:0), а Галатасарай разгромил Коньяспор (5:1).

Два украинца выйдут в основе Трабзонспора на финал Кубка против Галатасарая

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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