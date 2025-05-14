Трабзонспор – Галатасарай. Финал Кубка Турции. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 мая в 20:45 финал Кубка Турции с участием украинских игроков
В среду, 14 мая, на стадионе в Газиантепе состоится финальный матч Кубка Турции.
«Трабзонспор» и «Галатасарай» начнут финальный матч в 20:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие в финале трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».
На поле могут выйти Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
Финал Кубка Турции станет для Трабзонспора возможностью обеспечить себе участие в еврокубках следующего сезона.
Ранее в полуфиналах Трабзонспор переиграл Гезтепе (2:0), а Галатасарай разгромил Коньяспор (5:1).
Трабзонспор – Галатасарай. Финал Кубка Турции. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек Чисора претендует на титул чемпиона мира по версии IBF
Оскар отреагировал на возвращение Пакьяо