В среду, 14 мая, на стадионе в Газиантепе состоится финальный матч Кубка Турции.

«Трабзонспор» и «Галатасарай» начнут финальный матч в 20:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие в финале трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

На поле могут выйти Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Финал Кубка Турции станет для Трабзонспора возможностью обеспечить себе участие в еврокубках следующего сезона.

Ранее в полуфиналах Трабзонспор переиграл Гезтепе (2:0), а Галатасарай разгромил Коньяспор (5:1).

Трабзонспор – Галатасарай. Финал Кубка Турции. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO

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