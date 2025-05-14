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Кубок Турции
Трабзонспор
14.05.2025 20:45 - : -
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
14 мая 2025, 18:17 | Обновлено 14 мая 2025, 18:20
24
0

Трабзонспор – Галатасарай. Финал Кубка Турции. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 мая в 20:45 финал Кубка Турции с участием украинских игроков

14 мая 2025, 18:17 | Обновлено 14 мая 2025, 18:20
24
0
Трабзонспор – Галатасарай. Финал Кубка Турции. Смотреть онлайн LIVE
ФК Трабзонспор

В среду, 14 мая, на стадионе в Газиантепе состоится финальный матч Кубка Турции.

«Трабзонспор» и «Галатасарай» начнут финальный матч в 20:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие в финале трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

На поле могут выйти Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Финал Кубка Турции станет для Трабзонспора возможностью обеспечить себе участие в еврокубках следующего сезона.

Ранее в полуфиналах Трабзонспор переиграл Гезтепе (2:0), а Галатасарай разгромил Коньяспор (5:1).

Трабзонспор – Галатасарай. Финал Кубка Турции. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO

Трабзонспор – Галатасарай
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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