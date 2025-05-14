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14 мая 2025, 23:39 | Обновлено 14 мая 2025, 23:49
61
0

ВИДЕО. Вильярреал с разгромом взял 3 очка, чтобы зацепиться за зону ЛЧ

Алавес нанес поражение Валенсии, Вильярреал переиграл Леганес

14 мая 2025, 23:39 | Обновлено 14 мая 2025, 23:49
61
0
ВИДЕО. Вильярреал с разгромом взял 3 очка, чтобы зацепиться за зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 мая проходят матчи 36-го тура Ла Лиги.

Алавес нанес поражение Валенсии (1:0), Вильярреал разгромил Леганес (3:0).

Вильярреал взял важные очка и пытаеться зацепиться за топ-5, зону Лиги чемпионов.

Лидеры: Барселона (82 очка), Реал (75), Атлетико (70), Атлетик, Вильярреал (по 64), Бетис (58), Сельта (52)

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая

Алавес – Валенсия – 1:0

Гол: Жоан Жордан, 79 (пен)

Вильярреал – Леганес – 3:0

Голы: Айосе Перес, 23, 31, Николя Пепе, 45

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Вильярреал).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
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чемпионат Испании по футболу Алавес Валенсия Вильярреал Леганес Ла Лига видео голов и обзор Жоан Жордан Айосе Перес Николя Пепе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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