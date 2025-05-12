В среду, 14 мая состоится матч 36-го раунда чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Леганесом». По Киеву игра начнется в 20.00.

Вильярреал

Команда уверенно шагает в Лигу чемпионов и на данный момент имеет 61 очко, что позволяет ей занимать 5 место в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя, Бетиса, составляет всего 3 балла, поэтому судьба последней путевки в самый престижный еврокубок решится в грядущих играх. Из Кубка Испании коллектив вылетел в 1/32 после поражения против «Понтеведры» из Сегунды КИФФ, а на международной арене не выступал совсем.

Леганес

Команда продолжает соревноваться за сохранение прописки в чемпионате, после 35 игр коллектив завоевал 34 очка и пока находится на опасном 18-м месте. Расстояние до ближайшего конкурента сверху, «Алавеса», составляет всего 1 балл, а снизу еще не отчаялся «Лас-Пальмас», у которого 32 зачетных пункта на счету. Из кубка «Леганес» вылетел в четвертьфинале от мадридского «Реала».

Личные встречи

За последние 5 лет команды встречались в очном поединке только раз, в матче 1-го круга чемпионата этого сезона. Тогда со счетом 2:5 победил «Вильярреал».

Интересные факты

«Леганес» пропустил 53 мяча в этом сезоне Ла Лиги – 4-й худший результат среди всех команд.

Только «Реал» и «Барселона» забили больше голов в этом сезоне чемпионата, чем «Вильярреал» - 61 мяч.

В домашних матчах «Вильярреал» завоевал всего 28 очков в 17 играх – 9-й результат среди команд Ла Лиги в этом сезоне.

Безвыигрышная серия «Леганеса» длится уже 7 матчей.

Возможные стартовые составы:

Вильярреал: Рейс – Кардона, Коста, Фойт, Наварро – Суарес, Комесанья, Парехо, Пино – Пепе, Перес

Леганес: Дмитриевич – Альтмира, Тапия, где Миера, Розье – Диоманде, Ею, Сиссе, Раба – Эль-Хаддади, Гарсия

Прогноз

Кризисный «Леганес» не должен стать проблемой для «желтой субмарины». Именно поэтому я поставлю на победу Вильярреала с форой -1 и коэффициентом 1.50.

Прогноз Sport.ua Вильярреал Леганес Вильярреал с форой -1 1.50 Сделать ставку

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