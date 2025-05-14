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Испания
14 мая 2025, 20:58 | Обновлено 14 мая 2025, 21:33
1392
0

Цель номер один для Алонсо. Реал сделал официальное предложение игроку

Мадридцы хотят купить Дина Хейсена

14 мая 2025, 20:58 | Обновлено 14 мая 2025, 21:33
1392
0
Цель номер один для Алонсо. Реал сделал официальное предложение игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

«Реал» нацелился на усиление обороны в летнее трансферное окно 2025 года. Целью для мадридцев является Дин Хейсен из «Борнмута».

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Реал» сегодня направил официальное предложение контракта Дину Хейсену. Переговоры проходят достаточно быстро. На испанца также претендуют «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» – эти клубы готовы вступить в борьбу за игрока.

Ранее украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поделился мыслями относительно своего успешного выступления в паре с испанским партнером по центру обороны в клубе – Дином Хейсеном.

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Реал Мадрид Дин Хейсен трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Борнмут
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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