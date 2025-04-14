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Англия
14 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:31
288
0

«Мы молоды, но...» Забарный рассказал про свой супердуэт с Хейсеном

Илья назвал причины успешной игры в паре с испанцем

14 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:31
288
0
«Мы молоды, но...» Забарный рассказал про свой супердуэт с Хейсеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Дин Хейсен

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поделился мыслями по поводу своего успешного выступления в паре с испанским партнером по центру обороны в клубе – Дином Хейсеном:

«Это приходит с тренировками, это приходит с тем, сколько матчей вы играете вместе. Тогда приходит понимание, когда нужно подстраховать друг друга, и это помогает в отношениях. Мы должны поддерживать друг друга. Да, мы молоды, но на поле не ощущается, что мы молоды.

Но последние пару недель мы не заслуживали ничего. Сейчас нам нужно быть более сосредоточенными. У нас было время поработать над мелочами и показать всем, включая себя, что мы можем побеждать», – цитирует украинца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в Англии были шокированы решением коуча Андони Ираолы, который оставил Илью Забарного в запасе.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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