Младен БАРТУЛОВИЧ: «Надо было играть смелее, чтобы обыграть Шахтер»

Главный тренер «Зари» Младен Барулович в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал почему команда не смогла победить «Шахтер» (0:0), который играл в меньшинстве в 28-м туре УПЛ.

– Младен, «Заря» недавно сыграла вничью 0:0 с «Шахтером». Через несколько дней после этого матча, как вы его оцените?

– Да, сыграли с «Шахтером» вничью. Если говорить сейчас об этом поединке, то скажу, что матч с донецкой командой можно занести нам в актив. С грандом украинского футбола мы сыграли вничью.

Учитывая то, как складывалась игра, то, может, нам с этого матча можно было больше взять. Возможно, надо было где-то смелее сыграть и одержать победу. Но все равно с нашей стороны была осторожность, потому что футболисты «Шахтера» имеют очень высокий уровень индивидуального мастерства, а также высокую скорость.

Не хотели сильно раскрываться и позволять, чтобы «Шахтер» делал быстрые контратаки. Хотя у них один хороший момент был. «Шахтер» таки смог его создать и мог забивать. У нас тоже были 2-3 хороших момента, в которых мы могли забивать. Но в результате, я считаю, что все равно надо быть довольными этой ничьей.