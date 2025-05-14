БАРТУЛОВИЧ – о матче со сборной Бразилии, Срне, Станиче и Пушиче

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал ничьи своей команды с «Динамо» и «Шахтером», рассказал о своем общении с Дарио Срной, Марио Станичем и Марино Пушичем, а также поделился ожиданиями от поединков с «Полесьем» и «Карпатами».

– Младен, «Заря» недавно сыграла вничью 0:0 с «Шахтером». Спустя несколько дней после этого матча, как вы его оцените?

– Да, сыграли с «Шахтером» вничью. Если говорить сейчас об этом поединке, то скажу, что матч с донецкой командой можно занести нам в актив. С грандом украинского футбола мы сыграли вничью. Учитывая то, как складывалась игра, то, может, нам с этого матча можно было больше взять. Возможно, нужно было где-то смелее сыграть и добиться победы. Но все равно с нашей стороны была осторожность, потому что у футболистов «Шахтера» есть очень высокий уровень индивидуального мастерства, а также высокая скорость. Не хотели сильно раскрываться и допускать, чтобы «Шахтер» делал быстрые контратаки. Хотя у них один хороший момент был. «Шахтер» все-таки смог его создать и мог забивать. У нас тоже были 2-3 хороших момента, в которых мы могли забивать. Но в итоге, я считаю, что все равно нужно быть довольными этой ничьей.

– Во втором круге «Заря» не проиграла грандам УПЛ. До матча с дончанами вы также сыграли 2:2 с «Динамо». Можете занести себе в актив, что не проиграли грандам украинского футбола?

– Конечно, для нас, как для команды это позитивно, что во втором круге УПЛ мы не проиграли «Динамо» и «Шахтеру». Для нас, как для команды, которая строится, это позитивный момент. Мы выходим на поле и, самое главное, что смело играем с такими командами, как «Динамо» и «Шахтер». Не боимся с ними играть.

– То, что сыграли вничью и с «Динамо», и с «Шахтером» говорит о том, что вы как-то по-особому можете настроиться на фаворитов?

– Я думаю, что все команды по-особенному настраиваются на поединки с «Шахтером» и «Динамо». Для наших футболистов тоже является мотивацией – проявить себя в матчах против наших самых сильных команд.

– Интересно, что с еще одной командой из топ-3 «Александрией» также ничья была близка. Вы проиграли только 1:2. То есть во втором круге матчи с лидерами, можно сказать, в чем-то получились у «Зари»?

– Да, «Александрии» мы проиграли. Конечно, могли больше с этого матча взять. Но это уже история. Хочется, чтобы в будущем мы в таких поединках с лидерами чемпионата Украины не только ничейных результатов добивались, а и побеждали, а также чтобы как команда росли.

– После матча с «Шахтером», может, о чем-то говорили с Марино Пушичем, Марио Станичем, Дарио Срной?

– Да, до матча говорил и с Марино Пушичем, и с Дарио Срной. Но мы обсудили все наши футбольные моменты, ситуацию в чемпионате Украины, в командах. После игры также много общался с Марио Станичем. С ним мы после поединка обсудили игру, а также финал Кубка Украины. Так что всегда рад с ними встретиться и пообщаться.

– По поводу матча с «Шахтером» еще такой момент. Получилось, что в старте, если брать две команды, на поле вышли 8 бразильцев (2 в «Заре» и 6 в донецкой команде). Обратили на это внимание? И как-то влияет на стиль игры команд то, что на поле много бразильцев?

– Да, когда протокол матча пришел в раздевалку, я немножко с нашими бразильцами пошутил, что против них будет играть сборная Бразилии, селесао (смеется). Мы так посмеялись немного. Каково это, когда против твоей команды в старте выходит шесть бразильцев? Понятно, что это индивидуально сильные игроки, которые в любой момент могут решить эпизод в игре. Конечно, нужно быть осторожными в поединках с такими футболистами.

– Как готовитесь к матчам с «Полесьем» и «Карпатами»? Чего ждете от этих поединков?

– Готовимся в нашем обычном недельном цикле. Была немножко пауза у нас после игры с «Шахтером». Потому что до поединка с донецкой командой у нас много таких матчей было. Был плотный график. Сейчас мы немножко отдохнули. И теперь нам осталось сыграть два матче с интересными соперниками. Мы настраиваемся показывать хороший футбол и что мы не хуже этих команд, которые находятся немножко выше нас в турнирной таблице УПЛ. Я считаю, что это будут очень интересные игры с хорошими соперниками. Это команды, которые хотят играть в футбол. Они не закрываются и в принципе играют в открытый футбол. Да, такой стиль игры у нас, у «Полесья» и «Карпат».