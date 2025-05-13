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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
13.05.2025 21:00 – FT 0 : 1
Сельта
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Испания
13 мая 2025, 22:59 |
92
0

Сельта победила Реал Сосьедад и претендует на попадание в Лигу Европы

Коллектив из Виго занимает седьмое место в турнирной таблице

13 мая 2025, 22:59 |
92
0
Сельта победила Реал Сосьедад и претендует на попадание в Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Гонсалес

13 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Сосьедад» и «Сельта». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил испанский нападающий Альфонсо Гонсалес на 44-й минуте. Эта победа позволила коллективу из Виго укрепит свои позиции в борьбе за Лигу Европы.

«Сельта» набрала 52 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь отстает на пять очков, но имеет один матч в запасе. «Реал Сосьедад» не может победить в шести последних поединках – клуб занимает 12-ю позицию, набрав 43 пункта.

Испанская Ла Лига, 36-й тур. 13 мая

Реал Сосьедад Сельта Виго 0:1

Гол: Гонсалес, 44

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта Реал Сосьедад
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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