Сельта победила Реал Сосьедад и претендует на попадание в Лигу Европы

13 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Сосьедад» и «Сельта». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил испанский нападающий Альфонсо Гонсалес на 44-й минуте. Эта победа позволила коллективу из Виго укрепит свои позиции в борьбе за Лигу Европы.

«Сельта» набрала 52 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь отстает на пять очков, но имеет один матч в запасе. «Реал Сосьедад» не может победить в шести последних поединках – клуб занимает 12-ю позицию, набрав 43 пункта.

Испанская Ла Лига, 36-й тур. 13 мая

Реал Сосьедад – Сельта Виго – 0:1

Гол: Гонсалес, 44

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.