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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
13.05.2025 21:00 - : -
Сельта
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Испания
12 мая 2025, 19:40 | Обновлено 12 мая 2025, 20:07
36
0

Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 13 мая в 21:00 по Киеву

12 мая 2025, 19:40 | Обновлено 12 мая 2025, 20:07
36
0
Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Реал Сосьедад

Во вторник, 13 мая состоится игра 36-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Сельтой». Поединок стартует в 21:00 по Киеву.

Реал Сосьедад

За 35 матчей команда смогла набрать всего 43 очка и пока идет на 12-й строчке в Ла Лиге. Расстояние до еврокубковой зоны за 3 тура до завершения сезона – 4 очка, так что шансы на выход клуба на международную арену в следующем сезоне минимальны. В Кубке Испании коллектив вылетел от «Реал Мадрида» в полуфинале, а в Лиге Европы уступил «МЮ» на стадии 1/8.

Сельта

Лучшие дела у «небесно-голубых» – клуб получил 49 очков и сейчас находится на 7-м месте, которое дает возможность сыграть в ЛЕ следующего сезона. Подняться выше уже не получится, а вот снизу команде дышат в спину Райо Вальекано и Мальорка, у которых всего на 2 балла меньше. Из кубка «Сельта» вылетела от того же «Реал Мадрида» в 1/8 финала.

Личные встречи

В последних 5 матчах небольшое преимущество на стороне «бело-синих»: 2 победы «Сосьедад», 1 у «Сельты» и еще 2 ничейных результата. Матч первого круга завершился победой «небесно-голубых» со счетом 2:0.

Интересные факты

  • «Реал Сосьедад» не может победить в Ла Лиге уже 5 матчей подряд. Последний раз команда получала положительный результат еще в начале апреля в игре против «Лас-Пальмаса».
  • «Сельта» пропустила 54 мяча в этом сезоне лиги - худшие дела только у аутсайдеров "Вальядолида" и «Лас-Пальмаса».
  • «Реал Сосьедад» забил всего 32 гола в этом сезоне чемпионата. Худший показатель только у «Хетафе» и «Вальядолида».

Возможные стартовые составы

Реал Сосьедад: Ремиро – Лопес, Элустондо, Мартин, Арамбуру – Субименди – Гомес, Сучич, Марин, Кубо – Оярсабаль

Сельта: Гвайта – Домингес, Лаго, Родригес – Альварес, Мориба, Бельтран, Каррейра – Гонсалес, Иглесиас, Аспас

Прогноз

Хотя в этом матче и встретятся одна из худших оборон и атак лиги, я ожидаю забитого мяча от каждой из команд. Поэтому я поставлю на то, что обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
13 мая 2025 -
21:00
Сельта
Обе забьют 1.80 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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