Экс-коуч Таврии вспомнил, как его подопечных обманули после победы в Кубке

В богатой тренерской карьере Сергея Пучкова было немало кубковых матчей. Пожалуй, одним из самых памятных для него стал финал Кубка Украины сезона 2009/10, в котором руководимая им симферопольская «Таврия» встречалась с донецким «Металлургом». О перипетиях того драматического поединка, как и о завтрашней решающей битве за почетный трофей между двумя нашими грандами, донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», специалист рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Со дня финального матча «Таврия» – «Металлург» (Донецк) прошло уже 15 лет. Приятно вспомнить эти мгновения, ведь в той игре наша команда сумела выиграть Кубок Украины. До сих пор 16 мая футболисты, игравшие тогда в составе «Таврии», мне звонят по телефону и поздравляют с очередной годовщиной успеха.

– Чем запомнился вам тот финальный поединок?

– Прежде всего, самой атмосферой. Атмосфера финала, футбольного праздника. У меня как тренера это происходило впервые в жизни. Было очень почетно добиться столь серьезного результата, который давал право в следующем сезоне играть в еврокубковом турнире. Все это было взаимосвязано и у ребят было большое желание принять участие в розыгрыше Лиги Европы. В финальном матче с донецким «Металлургом» он сработал, и произошло это во многом благодаря готовности в психологическом плане. Мои подопечные были уверены и убеждены в том, что они сильнее соперника – и это сказалось в ходе игры. Мы вели в счете 2:0, однако "Металлург" сумел его сравнять. Но ребята не опустили руки: играя в дополнительное время в меньшинстве все же удалось забить третий мяч, который и решил судьбу матча - 3:2.

– Насколько известно, вознаграждение за выигрыш Кубка Украины команда так и не получила.

– Это действительно так. Часто приходилось читать об этом факте в интервью футболистов нашей команды – и Ковпака, и Галюзы, и Любеновича. Да и других ребят тоже. Все они говорят о том, что с ними поступили непорядочно. А кто в этом виноват – уже не сыщешь. Впрочем, рано или поздно все прояснится – так устроена жизнь. Кто один деньги в виде вознаграждения за трофей дал, а кто другой их не передал адресату. Впрочем, не хотелось бы вспоминать о плохом.

– Каковы ваши ожидания от финала «Шахтер» – «Динамо»?

– Я думаю, что будет очень серьезная игра. Прежде всего, она нужна «горнякам». Победа в ней будет давать возможность выступить в Лиге Европы. Учитывая, что в чемпионате динамовцев можно считать без пяти минут обладателями золотых медалей, «горнякам» с их вероятным третьим итоговым местом без кубкового триумфа может светить только Лига конференций. Именно поэтому у «Шахтера» на эту игру будет больше мотивации, чем у «Динамо», которое уже одной ногой в Лиге чемпионов. Так что предполагаю напряженное противостояние, в котором градус борьбы будет достаточно высоким. Главное, чтобы участники главного украинского дерби не переходили рамки и не забывали о Fair play.

– Как считаете, в случае выигрыша «Шахтером» Кубка Украины тренерское кресло под Марино Пушичем перестанет шататься?

– Трудно сказать. У "Шахтера" своя кухня и свои взгляды на то, кто именно будет возглавлять команду. Как, с кем и о чем в донецком клубе договаривались – я ведь не знаю. Это внутренние дела «горняков», о которых мы можем разве что догадываться. А будет шататься кресло под Пушичем или нет – все это относительно. Тренер – такая профессия, что может поколебаться в любой момент. Когда все долгое время складывается хорошо, то стоит лишь команде оступиться, не достигнув локального успеха, как тренерское кресло сразу же начинает шататься. Что касается Кубка Украины, то не исключаю, что для «Шахтера» у его выигрыша будет еще и финансовый стимул. Если это действительно так, то как для Пушича, так и для каждого члена донецкой команды финальная игра с «Динамо» носит мотивацию особого характера.

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