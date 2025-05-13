«Это не шутка». Раскрыты трансферные планы Динамо перед Лигой чемпионов
Киевский клуб планирует подписать еще двух легионеров
Киевское «Динамо» после трансфера колумбийского вингера Анхеля Торреса планирует подписать еще двух легионеров, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».
Имена возможных новичков столичного клуба остаются неизвестными.
«Это не шутка», - добавил источник после своего инсайда.
На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 68 очков в 28 матчах. Команда дошла до финала Кубка Украины, где 14 мая сыграет против донецкого «Шахтера».
Ранее сообщалось, что летом киевское «Динамо» покинет Владимир Бражко.
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