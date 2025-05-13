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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 13:33 |
2939
6

«Это не шутка». Раскрыты трансферные планы Динамо перед Лигой чемпионов

Киевский клуб планирует подписать еще двух легионеров

13 мая 2025, 13:33 |
2939
6
«Это не шутка». Раскрыты трансферные планы Динамо перед Лигой чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» после трансфера колумбийского вингера Анхеля Торреса планирует подписать еще двух легионеров, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

Имена возможных новичков столичного клуба остаются неизвестными.

«Это не шутка», - добавил источник после своего инсайда.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 68 очков в 28 матчах. Команда дошла до финала Кубка Украины, где 14 мая сыграет против донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что летом киевское «Динамо» покинет Владимир Бражко.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Перець
Нах то воно треба  своїх вистачає
Ответить
0
Victor673256ua
Також когось з чемпіонату Австралії чи щось більш екзотичне?
Ответить
0
Alexander Киев
Ответить
0
Night Watch
Довбика и Цыганкова?
Ответить
0
Xvalenok03
Зачем им легионеры?
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-1
AK.228
Та ты шо… тысяч по 300 за трансфер явно
Ответить
-3
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