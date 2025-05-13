«Это не шутка». Раскрыты трансферные планы Динамо перед Лигой чемпионов

Киевское «Динамо» после трансфера колумбийского вингера Анхеля Торреса планирует подписать еще двух легионеров, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

Имена возможных новичков столичного клуба остаются неизвестными.

«Это не шутка», - добавил источник после своего инсайда.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 68 очков в 28 матчах. Команда дошла до финала Кубка Украины, где 14 мая сыграет против донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что летом киевское «Динамо» покинет Владимир Бражко.