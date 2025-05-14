«Пошли пить пиво?» Ярмоленко признался, почему был конфликт с юными фанами
Легенда «Динамо» вспомнил инцидент с болельщиками
Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко вспомнил инцидент с юными фанатами во время кубкового матча с «Рухом» (1:0).
«Как было на самом деле, мне кричали: «Ярмола, Ярмола». Я не реагировал, готовился к игре, потом мне начали кричать: «Ярмола, пошли пить пиво». Меня это немного разозлило, я ответил: «Какое тебе еще пиво, ты еще ребенок». Далее снова кричали «Ярмола», не хотел по-злому как-то ответить. Я не говорил, что меня нужно называть Андрей Николаевич, этого не было», – сказал Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.
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