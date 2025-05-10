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  4. Ярмоленко одобрил трансфер новичка Динамо, который будет его конкурентом
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 22:18 |
834
3

Ярмоленко одобрил трансфер новичка Динамо, который будет его конкурентом

Руководство киевлян интересовалось у Андрея Николаевича относительно трансфера Торреса

10 мая 2025, 22:18 |
834
3
Ярмоленко одобрил трансфер новичка Динамо, который будет его конкурентом
ФК Динамо. Анхель Торрес

Состав киевского «Динамо» пополнил легионер. К команде присоединился 25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес.

Переход Торреса в «Динамо» состоялся на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение на 3 года. В команде Торрес взял 17-й номер.

По информации источника, руководство «Динамо» советовалось относительно трансфера Торреса с лидером киевлян Андреем Ярмоленко. Легенда «Динамо» дал согласие на трансфер колумбийского вингера, который должен навязать конкуренцию украинцу на этой позиции.

Ранее колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал о конкуренции с ветераном киевского клуба Андреем Ярмоленко.

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Анхель Торрес Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Golhrenshtanga
Не Ярмола,а Андрій Миколайович 
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Burevestnik
Андрій Миколайович (тіньовий спортдир) дав добро.
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0
AK.228
Благословил точнее 
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0
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