Ярмоленко одобрил трансфер новичка Динамо, который будет его конкурентом

Состав киевского «Динамо» пополнил легионер. К команде присоединился 25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес.

Переход Торреса в «Динамо» состоялся на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение на 3 года. В команде Торрес взял 17-й номер.

По информации источника, руководство «Динамо» советовалось относительно трансфера Торреса с лидером киевлян Андреем Ярмоленко. Легенда «Динамо» дал согласие на трансфер колумбийского вингера, который должен навязать конкуренцию украинцу на этой позиции.

Ранее колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал о конкуренции с ветераном киевского клуба Андреем Ярмоленко.