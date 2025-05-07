«Кот в мешке». Реакция болельщиков на переход Анхеля Торреса в Динамо

Состав киевского «Динамо» пополнил легионер. К команде присоединился 25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес.

Переход Торреса в «Динамо» состоялся на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение на 3 года. В команде Торрес взял 17-й номер.

Предыдущим клубом Анхеля Торреса был «Сентрал Кост Маринерс» из Австралии. Подписание не очень известного и немолодого игрока вызвало спор среди болельщиков.

Evgeniy: Надеюсь на следующий день не сбежит из Украины, как другие.

Sergiy: Кот в мешке.

Tmrzllx: Надеюсь он будет играть, а не как Гереро сидеть на банке, или еще хуже, будет ездить по клубам.

Illia: Человек год без футбола. 800к его самая высокая стоимость в карьере. Играл на Мальте. Это капец. И это в Динамо Киев. Мне кажется, лет 10 назад даже условная Говерла не взяла бы себе такого футболиста.

гавчик: Дорогое Динамо, а когда нормальный трансфер или аренда игрока хорошего какого-нибудь?

Назар Маріяш: Де Пену также подписали свободным агентом и говорили зачем. А он оказался очень хорошим футболистом. И хорошо, что его взяли, потому что Брагару и Волошин вообще ничего не показывают.

Andrii: Не подписывает Динамо – плохо, подписывает – плохих подписали. Давайте смотреть что будет, надеюсь у него все получится.

Андрій: Бесплатное подписание априори не может быть плохим, заиграет – кайф. Не заиграет – за какой-то лям скинут кому-то, это же здорово.

v_sydorchuk: Это шанс его вернуться в футбол, некий шанс но все же)))

d_chernenko_13: Удачи ему….в арендах.