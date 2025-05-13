Украина. Премьер лига13 мая 2025, 11:16 | Обновлено 13 мая 2025, 11:49
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ФОТО. Первая тренировка без Ашура. Полесье готовится к матчу с Зарей
Исполняет обязанности тренера Александр Максимов
13 мая 2025, 11:16 | Обновлено 13 мая 2025, 11:49
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Житомирское «Полесье» провело первую командную тренировку после увольнения главного тренера Имада Ашура.
В настоящее время исполняет обязанности тренера Александр Максимов, который будет с командой до конца текущего сезона.
«Работаем», – написала клубная пресс-служба.
Следующий поединок «Полесье» проведет 17 мая в Киеве против луганской «Зари».
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ФОТО. Первая тренировка без Ашура. Волки готовятся к матчу с Зарей
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