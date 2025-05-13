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  4. ФОТО. Первая тренировка без Ашура. Полесье готовится к матчу с Зарей
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 11:16 | Обновлено 13 мая 2025, 11:49
362
0

ФОТО. Первая тренировка без Ашура. Полесье готовится к матчу с Зарей

Исполняет обязанности тренера Александр Максимов

13 мая 2025, 11:16 | Обновлено 13 мая 2025, 11:49
362
0
ФОТО. Первая тренировка без Ашура. Полесье готовится к матчу с Зарей
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» провело первую командную тренировку после увольнения главного тренера Имада Ашура.

В настоящее время исполняет обязанности тренера Александр Максимов, который будет с командой до конца текущего сезона.

«Работаем», – написала клубная пресс-служба.

Следующий поединок «Полесье» проведет 17 мая в Киеве против луганской «Зари».

ФОТО. Первая тренировка без Ашура. Волки готовятся к матчу с Зарей

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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