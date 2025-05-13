ФОТО. Первая тренировка без Ашура. Полесье готовится к матчу с Зарей

Житомирское «Полесье» провело первую командную тренировку после увольнения главного тренера Имада Ашура.

В настоящее время исполняет обязанности тренера Александр Максимов, который будет с командой до конца текущего сезона.

«Работаем», – написала клубная пресс-служба.

Следующий поединок «Полесье» проведет 17 мая в Киеве против луганской «Зари».

ФОТО. Первая тренировка без Ашура. Волки готовятся к матчу с Зарей