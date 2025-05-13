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Германия
13 мая 2025, 11:27 | Обновлено 13 мая 2025, 11:28
536
0

Гарри КЕЙН: «А что вы скажете теперь? Я стал другим человеком»

Англичанин завоевал первый трофей в карьере

13 мая 2025, 11:27 | Обновлено 13 мая 2025, 11:28
536
0
Гарри КЕЙН: «А что вы скажете теперь? Я стал другим человеком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на чемпионство своей команды в Бундеслиге. Этот титул стал первым в карьере английского нападающего.

«Это было большое бремя. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что все говорят: «Он не выиграл ничего». Но самое большое давление оказывало не внешний мир — я сам постоянно заставлял себя двигаться вперед. Хотел дожить до момента, когда смогу спросить у всех: «А что вы скажете теперь?»

Я стал другим человеком. Мне не хватало только этого – командного успеха. В личном плане я достиг много, но командные трофеи все еще мои цели. Я не собираюсь останавливаться», – заявил форвард.

31-летний Кейн, в этом сезоне Бундеслиги забивший 25 голов и отдавший восемь асситов, выиграл свой первый трофей в карьере. Несмотря на свою результативность, Гарри никогда не поднимал над головой трофей. Но 10 мая это произошло – Гарри получил еще и медаль.

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Гарри Кейн чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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