Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на чемпионство своей команды в Бундеслиге. Этот титул стал первым в карьере английского нападающего.

«Это было большое бремя. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что все говорят: «Он не выиграл ничего». Но самое большое давление оказывало не внешний мир — я сам постоянно заставлял себя двигаться вперед. Хотел дожить до момента, когда смогу спросить у всех: «А что вы скажете теперь?»

Я стал другим человеком. Мне не хватало только этого – командного успеха. В личном плане я достиг много, но командные трофеи все еще мои цели. Я не собираюсь останавливаться», – заявил форвард.

31-летний Кейн, в этом сезоне Бундеслиги забивший 25 голов и отдавший восемь асситов, выиграл свой первый трофей в карьере. Несмотря на свою результативность, Гарри никогда не поднимал над головой трофей. Но 10 мая это произошло – Гарри получил еще и медаль.