Без Костюк, Свитолина идет дальше. Определены четвертьфиналистки в Риме
Элина выиграла у Даниэль Коллинз, Марта уступила Арине Соболенко
12 мая состоялись матчи 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме и был определены четвертьфинальные пары.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Даниэль Коллинз. Далее Элина поборется против американки Пейтон Стернс, которая прошла Наоми Осаку.
Еще одна представительница Украины Марта Костюк в борьбе уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. Соболенко за выход в полуфинал встретится с Чжэн Циньвень. Китаянка в четвертом раунде одолела Бьянку Андрееску.
Четвертая сеяная и третья ракетка Коко Гауфф разгромила Эмму Радукану. В четвертьфинале она сыграет с Миррой Андреевой – «нейтралка» выбила Клару Таусон.
В еще одном четвертьфинале очное противостояние проведут Жасмин Паолини и Диана Шнайдер. Итальянка разобралась с Аленой Остапенко, а представительница страны 404 обыграла Элизе Мертенс.
WTA 1000 Рим. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Марта Костюк – 6:1, 7:6 (10:8)
Бьянка Андрееску – Чжэн Циньвень [8] – 5:7, 1:6
Коко Гауфф [4] – Эмма Радукану – 6:1, 6:2
Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [7] – 7:5, 3:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – Алена Остапенко [17] – 7:5, 6:2
Диана Шнайдер [13] – Элизе Мертенс [25] – 6:2, 6:3
Пейтон Стернс – Наоми Осака – 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
Элина Свитолина [16] – Даниэль Коллинз [29] – 6:4, 6:2
WTA 1000 Рим. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7]
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – Диана Шнайдер [13]
Пейтон Стернс – Элина Свитолина [16]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/8 финала состоится 12 мая и начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву
В услугах Максима Брагару заинтересованы два клуба Украинской Премьер-лиги