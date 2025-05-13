Без Костюк, Свитолина идет дальше. Определены четвертьфиналистки в Риме

12 мая состоялись матчи 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме и был определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Даниэль Коллинз. Далее Элина поборется против американки Пейтон Стернс, которая прошла Наоми Осаку.

Еще одна представительница Украины Марта Костюк в борьбе уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. Соболенко за выход в полуфинал встретится с Чжэн Циньвень. Китаянка в четвертом раунде одолела Бьянку Андрееску.

Четвертая сеяная и третья ракетка Коко Гауфф разгромила Эмму Радукану. В четвертьфинале она сыграет с Миррой Андреевой – «нейтралка» выбила Клару Таусон.

В еще одном четвертьфинале очное противостояние проведут Жасмин Паолини и Диана Шнайдер. Итальянка разобралась с Аленой Остапенко, а представительница страны 404 обыграла Элизе Мертенс.

WTA 1000 Рим. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк – 6:1, 7:6 (10:8)

Бьянка Андрееску – Чжэн Циньвень [8] – 5:7, 1:6

Коко Гауфф [4] – Эмма Радукану – 6:1, 6:2

Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [7] – 7:5, 3:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Алена Остапенко [17] – 7:5, 6:2

Диана Шнайдер [13] – Элизе Мертенс [25] – 6:2, 6:3



Пейтон Стернс – Наоми Осака – 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)

Элина Свитолина [16] – Даниэль Коллинз [29] – 6:4, 6:2

WTA 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]

Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Диана Шнайдер [13]

Пейтон Стернс – Элина Свитолина [16]