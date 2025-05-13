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  4. Без Костюк, Свитолина идет дальше. Определены четвертьфиналистки в Риме
WTA
13 мая 2025, 07:42 |
1190
0

Без Костюк, Свитолина идет дальше. Определены четвертьфиналистки в Риме

Элина выиграла у Даниэль Коллинз, Марта уступила Арине Соболенко

13 мая 2025, 07:42 |
1190
0
Без Костюк, Свитолина идет дальше. Определены четвертьфиналистки в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 мая состоялись матчи 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме и был определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Даниэль Коллинз. Далее Элина поборется против американки Пейтон Стернс, которая прошла Наоми Осаку.

Еще одна представительница Украины Марта Костюк в борьбе уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. Соболенко за выход в полуфинал встретится с Чжэн Циньвень. Китаянка в четвертом раунде одолела Бьянку Андрееску.

Четвертая сеяная и третья ракетка Коко Гауфф разгромила Эмму Радукану. В четвертьфинале она сыграет с Миррой Андреевой – «нейтралка» выбила Клару Таусон.

В еще одном четвертьфинале очное противостояние проведут Жасмин Паолини и Диана Шнайдер. Итальянка разобралась с Аленой Остапенко, а представительница страны 404 обыграла Элизе Мертенс.

WTA 1000 Рим. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк – 6:1, 7:6 (10:8)
Бьянка Андрееску – Чжэн Циньвень [8] – 5:7, 1:6

Коко Гауфф [4] – Эмма Радукану – 6:1, 6:2
Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [7] – 7:5, 3:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Алена Остапенко [17] – 7:5, 6:2
Диана Шнайдер [13] – Элизе Мертенс [25] – 6:2, 6:3

Пейтон Стернс – Наоми Осака – 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
Элина Свитолина [16] – Даниэль Коллинз [29] – 6:4, 6:2

WTA 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Диана Шнайдер [13]
Пейтон Стернс – Элина Свитолина [16]

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Элина Свитолина WTA Рим Наоми Осака Марта Костюк Арина Соболенко Бьянка Андрееску Коко Гауфф Даниэль Коллинз Элизе Мертенс Клара Таусон Алена Остапенко Жасмин Паолини Эмма Радукану Чжэн Циньвень Мирра Андреева Диана Шнайдер Пейтон Стернс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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