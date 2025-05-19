Испания19 мая 2025, 03:09 |
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Ламин ЯМАЛЬ – Флику: «Этот игрок должен всегда играть в старте»
Ламину нравится играть с Ферраном Торресом
19 мая 2025, 03:09 |
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Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль сказал наставнику «сине-гранатовых» Гансу-Дитеру Флику, что испанский нападающий Ферран Торрес должен всегда играть в стартовом составе.
«Мы очень хорошо понимаем друг друга. Легко играть с Ферраном. Я хочу видеть его всегда в старте», – цитирует Ямаля испанское издание El Nacional.
Торрес проводит лучший сезон в карьере, в 45 матчах испанец забил 19 голов и сделал семь ассистов. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.
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