Ламин ЯМАЛЬ – Флику: «Этот игрок должен всегда играть в старте»

Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль сказал наставнику «сине-гранатовых» Гансу-Дитеру Флику, что испанский нападающий Ферран Торрес должен всегда играть в стартовом составе.

«Мы очень хорошо понимаем друг друга. Легко играть с Ферраном. Я хочу видеть его всегда в старте», – цитирует Ямаля испанское издание El Nacional.

Торрес проводит лучший сезон в карьере, в 45 матчах испанец забил 19 голов и сделал семь ассистов. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.