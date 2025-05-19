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  4. Ламин ЯМАЛЬ – Флику: «Этот игрок должен всегда играть в старте»
Испания
19 мая 2025, 03:09 |
112
0

Ламин ЯМАЛЬ – Флику: «Этот игрок должен всегда играть в старте»

Ламину нравится играть с Ферраном Торресом

19 мая 2025, 03:09 |
112
0
Ламин ЯМАЛЬ – Флику: «Этот игрок должен всегда играть в старте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль сказал наставнику «сине-гранатовых» Гансу-Дитеру Флику, что испанский нападающий Ферран Торрес должен всегда играть в стартовом составе.

«Мы очень хорошо понимаем друг друга. Легко играть с Ферраном. Я хочу видеть его всегда в старте», – цитирует Ямаля испанское издание El Nacional.

Торрес проводит лучший сезон в карьере, в 45 матчах испанец забил 19 голов и сделал семь ассистов. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

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Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ферран Торрес
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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