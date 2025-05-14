Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Хаби назвал главные цели «Реала» на трансферном рынке
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реала».
По информации испанского издания El Nacional, Хаби Алонсо запросил у руководства клуба три трансфера, которые необходимо сделать до старта клубного чемпиона мира-2025.
Алонсо хочет, чтобы «Реал» договорился с «Ливерпулем» относительно ухода Трента Александера-Арнольда, ведь у англичанина контракт с красными заканчивается 30 июня, а Хаби хочет видеть его в клубе раньше. Кроме того Алонсо требует немедленные трансферы Дина Хейсена из «Борнмута» и Альваро Каррерас из «Бенфики».
Ранее Хаби Алонсо определил, какой форвард нужен «Реалу».
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