Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реала».

По информации испанского издания El Nacional, Хаби Алонсо запросил у руководства клуба три трансфера, которые необходимо сделать до старта клубного чемпиона мира-2025.

Алонсо хочет, чтобы «Реал» договорился с «Ливерпулем» относительно ухода Трента Александера-Арнольда, ведь у англичанина контракт с красными заканчивается 30 июня, а Хаби хочет видеть его в клубе раньше. Кроме того Алонсо требует немедленные трансферы Дина Хейсена из «Борнмута» и Альваро Каррерас из «Бенфики».

Ранее Хаби Алонсо определил, какой форвард нужен «Реалу».