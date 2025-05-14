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  4. Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Испания
14 мая 2025, 04:22 |
116
0

Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы

Хаби назвал главные цели «Реала» на трансферном рынке

14 мая 2025, 04:22 |
116
0
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реала».

По информации испанского издания El Nacional, Хаби Алонсо запросил у руководства клуба три трансфера, которые необходимо сделать до старта клубного чемпиона мира-2025.

Алонсо хочет, чтобы «Реал» договорился с «Ливерпулем» относительно ухода Трента Александера-Арнольда, ведь у англичанина контракт с красными заканчивается 30 июня, а Хаби хочет видеть его в клубе раньше. Кроме того Алонсо требует немедленные трансферы Дина Хейсена из «Борнмута» и Альваро Каррерас из «Бенфики».

Ранее Хаби Алонсо определил, какой форвард нужен «Реалу».

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Трент Александер-Арнольд Дин Хейсен Борнмут Бенфика трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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