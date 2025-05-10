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  4. Хаби Алонсо определил, какой форвард нужен Реалу. Это палач Барселоны
Испания
10 мая 2025, 01:56 |
192
0

Хаби Алонсо определил, какой форвард нужен Реалу. Это палач Барселоны

Испанец хочет, чтобы в Мадрид перебрался Лаутаро Мартинес

10 мая 2025, 01:56 |
192
0
Хаби Алонсо определил, какой форвард нужен Реалу. Это палач Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Мадридский «Реал» в ближайшее время возглавит тренер «Байера» Хаби Алонсо.

По информации испанских СМИ, Алонсо определил, какой нападающий нужен «Реалу». Алонсо запросил у руководства «бланкос» трансфер звездного аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, который с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость аргентинского нападающего составляет около 95 миллионов евро.

Ранее форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после безумного матча против каталонской «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.

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Лаутаро Мартинес трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Реал Мадрид Интер Милан трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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