Хаби Алонсо определил, какой форвард нужен Реалу. Это палач Барселоны
Испанец хочет, чтобы в Мадрид перебрался Лаутаро Мартинес
Мадридский «Реал» в ближайшее время возглавит тренер «Байера» Хаби Алонсо.
По информации испанских СМИ, Алонсо определил, какой нападающий нужен «Реалу». Алонсо запросил у руководства «бланкос» трансфер звездного аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, который с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов.
Трансферная стоимость аргентинского нападающего составляет около 95 миллионов евро.
Ранее форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после безумного матча против каталонской «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.
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