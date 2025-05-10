Хаби Алонсо определил, какой форвард нужен Реалу. Это палач Барселоны

Мадридский «Реал» в ближайшее время возглавит тренер «Байера» Хаби Алонсо.

По информации испанских СМИ, Алонсо определил, какой нападающий нужен «Реалу». Алонсо запросил у руководства «бланкос» трансфер звездного аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, который с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость аргентинского нападающего составляет около 95 миллионов евро.

Ранее форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после безумного матча против каталонской «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.