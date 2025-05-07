Лаутаро МАРТИНЕС: «Барселона? Плакал два дня, мама не хотела, чтоб я играл»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после безумного матча против каталонской «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я не был в форме. Передаю привет своей маме, которая не хотела, чтобы я играл в этом матче. Она страдает, когда мне плохо.

Но в любом случае, сейчас больше люблю поле, помогать своим товарищам по команде, делать счастливыми наших болельщиков, которые поддерживали нас. Это были усилия, которые того стоят. Слава богу, моя нога продержалась 60 минут. Еще чувствую боль, но будет время восстановиться

Немного сомневался, потому что моя нога была нестабильной. Первые несколько дней был дома и плакал, потому что это было не то, что я хотел. Тренировался по два раза в неделю. Пытался восстановиться, несмотря на то, что времени было мало, и смог выйти на поле. Вот так я живу футболом», – сказал аргентинец.

Ранее лидер Барселоны обратился в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.