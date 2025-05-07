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Лига чемпионов
07 мая 2025, 12:15 |
2284
5

Футболист Барселоны признался, что плюнул в игрока Интера во время матча

Иньиго Мартине не сдержал эмоций во время конфликта с Франческо Ачерби

07 мая 2025, 12:15 |
2284
5
Футболист Барселоны признался, что плюнул в игрока Интера во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

Защитник испанской «Барселоны» Иньиго Мартинес не смог сдержать эмоции во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (3:4).

На 45+1-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу готовился пробивать пенальти. В это время Иньиго всячески мешал сопернику и отвлекал разговорами.

Этот эпизод не понравился защитнику миланской команды Франческо Ачерби. Во время конфликта между игроками Мартинес плюнул в оппонента. Стоит отметить, что судья решил не наказывать обоих игроков.

«Он слишком громко праздновал гол, когда счет стал 2:0. Ачерби кричал мне прямо в ухо. Я действительно плюнул в него, но вроде не попал. Признаю, это была неправильная реакция с моей стороны. Если бы я попал в него, то сразу же получил бы красную карточку. Я в этом не сомневаюсь», – заявил Иньиго.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Франческо Ачерби Иньиго Мартинес Хакан Чалханоглу
Николай Титюк Источник
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Victor673256ua
Підлий вчинок. Таке не личить чоловіку
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+2
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НИЖЕ 2 КАМЕНТАРИЯ МАИХ БРАТЕКАВ БАЛЕЛЬШИКАВ ВЕЛИКАЙ И МАГУЧЕЙ БАРСЕЛОНИ У КАВОТО АСТАЛИСЬ ВАПРОСИКИ ПАЧЕМУ НАШУ БАРСЕЛОНУ СЧИТАЮТ САМИМ АМЕРЗИТЕЛЬНИМ КЛУБАМ  А НАШИХ БАЛЕЛЬШИКАВ АТБИТИХ НА ГОЛОВУ  БАРСА БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛЮБ  
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАШИ ВЕЛИКИЕ И МАГУЧИЕ ИГРАКИ ТАКИЭ МИ ЛЮБЭМ ДЕЛАТЬ КАПАСТИ А БОЛЬШЕ ФСЕГО СЕМУЛИРАВАТЬ И ПЛАКАТЦА НА СУДЕЙСТВА ХАТЯ  АБИЧНА СУДДЯ НАШ ДВЕНАДЦАТИЙ ИГРОК НА ПОЛЕ  VISCA BARÇA, VISCA CATALUNYA ВЕЛИКАЯ И МАГУЧАЯ БАРСЕЛОНА БОЛЬШЭ ЧЭМ КЛЮБ
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+1
gravs
жалко что не попал ему в фейс
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-3
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