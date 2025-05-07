Футболист Барселоны признался, что плюнул в игрока Интера во время матча

Защитник испанской «Барселоны» Иньиго Мартинес не смог сдержать эмоции во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (3:4).

На 45+1-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу готовился пробивать пенальти. В это время Иньиго всячески мешал сопернику и отвлекал разговорами.

Этот эпизод не понравился защитнику миланской команды Франческо Ачерби. Во время конфликта между игроками Мартинес плюнул в оппонента. Стоит отметить, что судья решил не наказывать обоих игроков.

«Он слишком громко праздновал гол, когда счет стал 2:0. Ачерби кричал мне прямо в ухо. Я действительно плюнул в него, но вроде не попал. Признаю, это была неправильная реакция с моей стороны. Если бы я попал в него, то сразу же получил бы красную карточку. Я в этом не сомневаюсь», – заявил Иньиго.