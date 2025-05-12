ВИДЕО. Венеция переиграла Фиорентину и покинула зону вылета

Вечером 12 мая «Венеция» одержала важную победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1 в матче 36-го тура Серии А. Этот результат позволил хозяевам поля покинуть зону вылета.

После безголевого первого тайма «Венеция» открыла счет на 60-й минуте благодаря голу Фали Канде. Через 8 минут Гаэтано Ористанио удвоил преимущество хозяев. «Фиорентина» смогла ответить лишь одним голом: на 77-й минуте отличился Роландо Мандрагора.

Это поражение стало вторым подряд для «Фиорентины» в Серии А и значительно осложнило ее шансы на попадание в еврокубки.

Команда Раффаэле Паладино занимает 9-е место с 59 очками. «Венеция» поднялась на 17-е место с 29 очками и опережает зону вылета на один пункт.

Серия А. 36-й тур. 12 мая

Венеция – Фиорентина – 2:1

Голы: Канде, 60, Ористаньо, 68 – Мандрагора, 77

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