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Чемпионат Италии
Венеция
12.05.2025 19:30 – FT 2 : 1
Фиорентина
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Италия
12 мая 2025, 23:23 | Обновлено 12 мая 2025, 23:52
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0

ВИДЕО. Венеция переиграла Фиорентину и покинула зону вылета

Фиалки потеряли важные очки в борьбе за попадание в зону еврокубков

12 мая 2025, 23:23 | Обновлено 12 мая 2025, 23:52
18
0
ВИДЕО. Венеция переиграла Фиорентину и покинула зону вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 мая «Венеция» одержала важную победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1 в матче 36-го тура Серии А. Этот результат позволил хозяевам поля покинуть зону вылета.

После безголевого первого тайма «Венеция» открыла счет на 60-й минуте благодаря голу Фали Канде. Через 8 минут Гаэтано Ористанио удвоил преимущество хозяев. «Фиорентина» смогла ответить лишь одним голом: на 77-й минуте отличился Роландо Мандрагора.

Это поражение стало вторым подряд для «Фиорентины» в Серии А и значительно осложнило ее шансы на попадание в еврокубки.

Команда Раффаэле Паладино занимает 9-е место с 59 очками. «Венеция» поднялась на 17-е место с 29 очками и опережает зону вылета на один пункт.

Серия А. 36-й тур. 12 мая

Венеция – Фиорентина – 2:1

Голы: Канде, 60, Ористаньо, 68 – Мандрагора, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Ористанио (Венеция).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Фали Канде (Венеция).
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чемпионат Италии по футболу Венеция Фиорентина Серия A видео голов и обзор Роландо Мандрагора
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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