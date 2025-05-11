Венеция – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Матч начнется 12 мая в 19:30 по Киеву
В понедельник, 12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии между «Венецией» и «Фиорентиной». По Киеву игра начнется в 19.30.
Венеция
Клуб ведет борьбу за сохранение прописки и сейчас находится на 19-м месте в Серии А с 26 баллами на счету. В «Эмполе», который на безопасном 17-м месте, 28 очков, судьба команд решится в последних матчах сезона. С Кубка Италии коллектив вылетел еще в 1/32 после поражения от «Брешии» из Серии Б.
Фиорентина
После 35 игр «фиалки» идут на 9-й строчке в чемпионате, имея в активе 59 зачетных пунктов. И хотя расстояние от топ-4 составляет всего 5 баллов, шансы команды на еврокубки уменьшаются с каждым туром. Из Кубка клуб вылетел в 1/8 после поражения против «Эмполи», а в полуфинале Лиги конференций уступил «Бетису» с общим счетом 4:3.
Личные встречи
За последние 4 года команды сыграли между собой всего 3 поединка – по 1 победе у каждого коллектива и 1 ничья. Этот ничейный результат со счетом 0:0 произошел в игре 1-го круга этого сезона.
Интересные факты
- В этом сезоне Серии А «Венеция» забила всего 28 голов – худшие показатели только у «Лечче» и «Монцы».
- «Фиорентина» не может сохранить ворота сухими уже 6 матчей подряд, в последний раз ей удавалось это сделать в игре против "Пармы" в середине апреля.
- В последних 20 матчах чемпионата «Венеция» победила всего дважды – против «Монцы» и «Кальяри».
Возможные стартовые составы:
Венеция: Совет – Канде, Издес, Шиньгтинье – Хапс, Конде, Николусси, Бузио, Дзербин – Гюткьер, Йебоа
Фиорентина: де Геа – Раньери, Комуццо, Понграчич – Госэнс, Фаджоли, Ричардсон, Мандрагора, Паризи – Кин, Гудмундссон
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.70.
19:30
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гамбург идет первым во Второй Бундеслиге и наконец-то добился повышения в классе
Швеция не без проблем обыграла Австрию