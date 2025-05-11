В понедельник, 12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии между «Венецией» и «Фиорентиной». По Киеву игра начнется в 19.30.

Венеция

Клуб ведет борьбу за сохранение прописки и сейчас находится на 19-м месте в Серии А с 26 баллами на счету. В «Эмполе», который на безопасном 17-м месте, 28 очков, судьба команд решится в последних матчах сезона. С Кубка Италии коллектив вылетел еще в 1/32 после поражения от «Брешии» из Серии Б.

Фиорентина

После 35 игр «фиалки» идут на 9-й строчке в чемпионате, имея в активе 59 зачетных пунктов. И хотя расстояние от топ-4 составляет всего 5 баллов, шансы команды на еврокубки уменьшаются с каждым туром. Из Кубка клуб вылетел в 1/8 после поражения против «Эмполи», а в полуфинале Лиги конференций уступил «Бетису» с общим счетом 4:3.

Личные встречи

За последние 4 года команды сыграли между собой всего 3 поединка – по 1 победе у каждого коллектива и 1 ничья. Этот ничейный результат со счетом 0:0 произошел в игре 1-го круга этого сезона.

Интересные факты

В этом сезоне Серии А «Венеция» забила всего 28 голов – худшие показатели только у «Лечче» и «Монцы».

«Фиорентина» не может сохранить ворота сухими уже 6 матчей подряд, в последний раз ей удавалось это сделать в игре против "Пармы" в середине апреля.

В последних 20 матчах чемпионата «Венеция» победила всего дважды – против «Монцы» и «Кальяри».

Возможные стартовые составы:

Венеция: Совет – Канде, Издес, Шиньгтинье – Хапс, Конде, Николусси, Бузио, Дзербин – Гюткьер, Йебоа

Фиорентина: де Геа – Раньери, Комуццо, Понграчич – Госэнс, Фаджоли, Ричардсон, Мандрагора, Паризи – Кин, Гудмундссон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.70.

Прогноз Sport.ua Венеция Фиорентина Тотал больше 2 1.70 Сделать ставку

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